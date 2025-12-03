Yuki Tsunoda hace llorar a la afición de la Fórmula 1 con un emotivo mensaje tras ser reemplazado en Red Bull

Estamos a una carrera de finalizar la temporada 2025 de la Fórmula 1 y el último equipo en dar a conocer a sus dos pilotos para la siguiente campaña fue Red Bull y Racing Bulls, aunque la escudería austriaca dio a conocer que Yuki Tsunoda no seguirá en el equipo y su lugar será tomado por el joven Isack Hadjar.

Días después de esta dura noticia para el piloto japonés, Tsunoda salió a hablar sobre la decisión de Red Bull y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, dejando en claro que seguirá peleando hasta el final con tal de demostrar que tiene lo necesario para estar en la parrilla de la Fórmula 1.

“Aún no he terminado. Descubrir que no tendré un asiento en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo y demostrar que merezco un lugar en la parrilla. La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No me impedirá ser el mejor piloto de F1 posible”, escribió Yuki Tsunoda en redes sociales.

i’m not finished yet.



Finding out I won’t have a race seat in 2026 was incredibly tough, but I’m determined to work harder than ever with Red Bull as test and reserve driver to develop with the team, and prove I deserve a place on the grid. Life’s full of setbacks, and this is… pic.twitter.com/oVxeZF4qCf — 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) December 3, 2025

Yuki Tsunoda fue el tercer piloto para Red Bull esta temporada

Después de decidir terminar la relación con Checo Pérez para esta temporada, Red Bull subió a Liam Lawson para ser el compañero de Max Verstappen en busca del título del Campeonato de Constructores, aunque eso no ocurrió, pues el volante neozelandés fue relevado de su cargo antes de la mitad de la temporada.

Lawson tuvo un pésimo rendimiento al subirse a la monoplaza de Red Bull; es por eso que la escudería austriaca decidió regresarlo a Racing Bulls y en su lugar poner a Yuki Tsunoda esta temporada, aunque el resultado no fue el esperado.

El piloto japonés hizo lo que pudo para manejar el vehículo de Red Bull, aunque desde su nombramiento no pudo terminar entre los primeros tres o ayudar a Max Verstappen para competir ante los McLaren, una misión que ha tenido que afrontar solo esta temporada.

¿Cuál será el nuevo puesto de Yuki Tsunoda en Red Bull?

Yuki Tsunoda recibió una noticia que puede terminar con su carrera en la Fórmula 1 por el número de jóvenes que están llegando a la máxima categoría del automovilismo, aunque el japonés tendrá una oportunidad más para quedarse con un asiento en el Gran Circo.

El Gran Premio de Abu Dabi será la última carrera que Tsunoda dispute en la Fórmula 1, de momento, pues podría ser que en 2027 alguna de las escuderías lo elija para estar en uno de sus asientos, aunque para la próxima campaña, el japonés será piloto de reservas y prácticas de Red Bull.

Esto ocurre porque las 11 escuderías que participarán en la próxima campaña ya tienen definidos a sus dos pilotos; Red Bull y Racing Bulls eran los únicos que faltaban por confirmar a sus volantes para el siguiente año.

