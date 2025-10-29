Checo Pérez revela la insólita razón por la que ningún piloto puede triunfar en Red Bull junto a Verstappen

Checo Pérez compartió cuatro años de su carrera como piloto junto a Max Verstappen en Red Bull, conociendo a fondo al deportista neerlandés. El volante mexicano reveló la insólita razón por la que ningún piloto podría triunfar en la escudería austríaca junto a ‘Mad Max’.

“Red Bull fabrica coches para Max Verstappen. Ningún piloto sobrevivirá ahí. Da igual que traigas a Hamilton o a Leclerc, que todos tendrían serios problemas. Hay que adaptarse constantemente a las necesidades de Max, así de simple”.

El monoplaza de Red Bull Racing ha sido uno o el más rápido de la Fórmula 1 en los últimos años, pues con las modificaciones y arreglos que ha tenido, Max Verstappen consiguió ser tetracampeón del Mundo de la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuándo vuelve Checo Pérez a competir en la Fórmula 1?

Después de una temporada fuera de la Fórmula 1, Checo Pérez anunció su regreso a las pistas con Cadillac y ya comenzó su preparación de cara a la siguiente campaña, la cual será su regreso y el decimoquinto año del piloto mexicano en la máxima categoría del automovilismo.

El regreso del ‘Ministro de Defensa’ al Gran Circo será el fin de semana del 6 al 8 de marzo, cuando se dispute la primera fecha de la nueva temporada, la cual iniciará con el Gran Premio de Australia, el cual se disputa en Melbourne.

Junto a Valtteri Bottas, Checo Pérez volverá a competir en la Fórmula 1 y la fecha que más esperan los aficionados al deporte motor es el 1 de noviembre del 2026, pues es el día en el que se llevará a cabo el Gran Premio de México y el jalisciense tendrá una nueva oportunidad para coronarse en su país.

TE EXTRAÑAMOS TANTO CHECO PÉREZ @SChecoPerez Tu gente te extraña y te esperamos aquí el próximo año ❤️🇲🇽



La gente en el foro sol coreando “Checo, Checo, Checo” si lloré pic.twitter.com/CzBzENWWwI — Marth🌷 (@martha_fernanda) October 25, 2025

¿Cuándo termina la Temporada 2025 de la Fórmula 1?

Como ya es una costumbre en la Fórmula 1, la temporada terminará en el icónico trazado de Yas Marina Circuit, donde podríamos conocer al nuevo campeón, pues Max Verstappen aún tiene posibilidades de pelear por el título ante los dos McLaren.

La última carrera del año será el domingo 7 de diciembre y el semáforo se apagará en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México, para que los 20 pilotos disputen la carrera número 24 de la campaña.

Después de eso, las escuderías tendrán unas semanas de descanso antes de iniciar la preparación de cara al 2026, donde Cadillac y Checo Pérez realizarán su debut en el máximo circuito del automovilismo.

DCO