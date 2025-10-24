En Cadillac reconocen que Checo Pérez es fantástico y su mejor elección en la Fórmula 1

Se corre este fin de semana el Gran Premio de la Ciudad de México, pero ya se espera con mucha alegría el regreso de Sergio Pérez a la parrilla de la Fórmula 1. Se tenía pensado que el tapatío estaría para esta edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero aseguró que lo verá desde su casa. Quien sí está en el GP es su nuevo jefe en Cadillac, Graeme Lowdon, y habló de lo importante que es esta carrera para la F1.

Graeme Lowdon y Cadillac están muy contentos de la llegada de Checo Pérez y así lo hizo saber, pues reconoció que es un piloto con mucha experiencia y velocidad, algo que ellos necesitaban y buscaban para su primer año en la Fórmula 1. Hay que recordar que decidieron contratar al mexicano y a Valtteri Bottas.

“Estamos muy ansiosos por tener a Checo Pérez corriendo en Cadillac el año que viene. El ambiente será genial. Checo es genial, es genial tenerlo en el equipo. Tiene mucha experiencia y lo más importante es que es muy rápido. Es un placer y un honor trabajar con Checo”, dijo el directivo de Cadillac.

Graeme Lowdon resalta las cualidades de sus pilotos

Graeme Lowdon resaltó la calidad de los mexicanos y también habló un poco de lo que será el próximo año con Cadillac, reconociendo que el tener a Valtteri Bottas y Checo Pérez en sus filas será mucho más sencillo, pues son volantes que conocen a la perfección este deporte.

“La química entre Checo Pérez y Valtteri Bottas es excelente. Queríamos incorporar pilotos rápidos y será un equipo con desafíos únicos y ellos están preparados para eso. Estamos todos muy emocionados. Queremos correr ya por el equipo y tenemos muchas ganas de empezar. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer y es un gran desafío, pero tenemos gente muy buena a bordo y pilotos fantásticos”, resaltó Graeme Lowdon.