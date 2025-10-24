La peor noticia que pudo dar Checo Pérez lo hizo en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

El mexicano Sergio Pérez por primera vez en 10 años del Gran Premio de la Ciudad de México no podrá competir en un carro de la Fórmula 1 y, por lo mismo, dio a conocer una terrible noticia al mencionar que no estará presente el domingo (día de la carrera) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Checo Pérez atendió a los medios de comunicación al término de su participación en el evento de la “Pista a las Canchas”. Jugó menos de 20 minutos con sus amigos, le marcó tres goles a Oswaldo Sánchez y posteriormente se retiró para cumplir con otros compromisos de patrocinadores.
Checo Pérez prefiere verlo desde casa
Al término de su cascarita, Checo atendió unos minutos a los medios de comunicación y ahí reconoció que no asistirá al Gran Premio de la Ciudad de México y ya se rumora que viajó a Guadalajara para seguir entrenando desde su casa y disfrutar a su familia.
“Los veré desde mi tele. Lo que más voy a extrañar es correr en la pista y ver a toda la afición mexicana. Siempre me acuerdo de que estaba por todo el mundo, pero que cuando llegaba aquí a México me hacían sentir diferente, me hacen sentir muy especial y es la mejor afición del mundo, yo creo que es lo que más voy a extrañar a la afición”, mencionó el volante tapatío.
Valtteri Bottas sí llegó al GP de México
A diferencia de Checo Pérez, Valtteri Bottas sí está presente en el Gran Premio de la Ciudad de México y se encuentra con su exequipo Mercedes. La escudería alemana lo invito para el Gran Premio de México y él está aprovechando para anunciar algunas de sus empresas.
Hay que recordar que Bottas y Checo serán el próximo año los pilotos de Cadillac. La escudería estadounidense se estrenará en la Fórmula 1 con dos experimentados pilotos que desean terne un gran año y poner al nuevo equipo en el mapa del Gran Circo.