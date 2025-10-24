La peor noticia que pudo dar Checo Pérez lo hizo en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

El mexicano Sergio Pérez por primera vez en 10 años del Gran Premio de la Ciudad de México no podrá competir en un carro de la Fórmula 1 y, por lo mismo, dio a conocer una terrible noticia al mencionar que no estará presente el domingo (día de la carrera) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez atendió a los medios de comunicación al término de su participación en el evento de la “Pista a las Canchas”. Jugó menos de 20 minutos con sus amigos, le marcó tres goles a Oswaldo Sánchez y posteriormente se retiró para cumplir con otros compromisos de patrocinadores.

Checo, en el podio Pérez, primer mexicano en ganar en el GP de casa con su tercer lugar con Red Bull en 2021. ı Foto: Especial

Checo Pérez prefiere verlo desde casa

Al término de su cascarita, Checo atendió unos minutos a los medios de comunicación y ahí reconoció que no asistirá al Gran Premio de la Ciudad de México y ya se rumora que viajó a Guadalajara para seguir entrenando desde su casa y disfrutar a su familia.

“Los veré desde mi tele. Lo que más voy a extrañar es correr en la pista y ver a toda la afición mexicana. Siempre me acuerdo de que estaba por todo el mundo, pero que cuando llegaba aquí a México me hacían sentir diferente, me hacen sentir muy especial y es la mejor afición del mundo, yo creo que es lo que más voy a extrañar a la afición”, mencionó el volante tapatío.

Valtteri Bottas sí llegó al GP de México

A diferencia de Checo Pérez, Valtteri Bottas sí está presente en el Gran Premio de la Ciudad de México y se encuentra con su exequipo Mercedes. La escudería alemana lo invito para el Gran Premio de México y él está aprovechando para anunciar algunas de sus empresas.

Hay que recordar que Bottas y Checo serán el próximo año los pilotos de Cadillac. La escudería estadounidense se estrenará en la Fórmula 1 con dos experimentados pilotos que desean terne un gran año y poner al nuevo equipo en el mapa del Gran Circo.