Diez años de la gran fiesta en México

El Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 celebra 10 años de manera ininterrumpida, desde que regresó al calendario en 2015, convirtiéndose en una de las grandes F1ESTAS del automovilismo, tanto para pilotos como para aficionados, que esperan con ansias vivir otra carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La historia del Gran Circo en el país se remonta desde hace 63 años. Se celebró por primera vez el 4 de noviembre de 1962. El circuito ubicado en el corazón de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca suma ediciones constantes, ganándose su lugar entre las paradas emblemáticas del serial más grande del planeta.

Diversos trazados, tres etapas diferentes y 17 ganadores forman parte de la rica historia del Gran Premio de México de F1. Con la leyenda de Checo Pérez como el mejor azteca del orbe en dicha disciplina, pasando por las leyendas como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen, así como descubriendo los nuevos talentos entre los que destacan Oscar Piastri, Lando Norris, Carlos Sainz y Charles Leclerc se puede relatar una rica historia en México.

Con excepción del 2020, cuando se canceló debido a la pandemia mundial por el Covid 19, el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene momentos para recordar. Los podios de Sergio Pérez, quien tuvo buenos y malos resultados en la carrera de casa. Recordar sus terceros lugares en 2021 y 2022, haciendo historia como el primer, y al momento, único piloto nacional en tener una posición de honor en el Gran Premio de México. Parecía que sólo podía mejorar, pero el futuro tenía otros planes.

En 2023 Checo Pérez fue subcampeón de F1, el resultado más destacado de un volante tricolor obtenido jamás. El festejo quedó opacado por lo sucedido en la arrancada del GP de México, en donde quedó eliminado, tras impactarse con Charles Leclerc, dejando a la afición enmudecida.

El Ministro de Defensa llegaba con grandes esperanzas de ser campeón del mundo y con la ilusión de regalarle una victoria a su gente. Con esto en mente, el mexicano atacó con todo en la arrancada, pero chocó con Leclerc y se fue de largo en la primera curva, abandonando la carrera en uno de los momentos más dramáticos de la cita en el Hermanos Rodríguez.

En 2024, su último año en Red Bull, las cosas no salieron diferente, para este punto de la temporada su relación con la escudería austriaca no era la mejor y venía arrastrando resultados adversos. En la carrera fue 17 y al finalizar la campaña terminó anticipadamente su contrato con el Toro Rojo.

Carrera tras carrera, el fenómeno llamado GP de México se fue asentando con una afición que abrazó el proyecto. Los años venideros confirmaron que el regreso del Gran Circo no fue un error, pues el país definió una nueva manera de amar el deporte y más de 15 mil millones de pesos acumulados desde 2015 en impacto económico lo avalan.

La categoría reina regresó a México después de 23 años y lo hizo en grande, con 336 mil 174 aficionados durante todo el fin de semana, la mejor marca de la temporada, y el ganador fue Nico Rosberg, quien terminó delante de Lewis Hamilton y Valtterri Bottas.

La CDMX compite con citas históricas como Silverstone, Mónaco o Monza, por ser la F1esta más grande de todo el año y en estos dos lustros hay motivos suficientes para tenerla en consideración, como la coronación de dos de los más grandes del deporte: Sir Lewis y Max Verstappen.

El neerlandés es el piloto más ganador del Gran Premio de México con cinco conquistas (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023); sin embargo, el último que se llevó el triunfo es el español Carlos Sainz, quien se hizo con la bandera a cuadros con Ferrari el certamen pasado.

La cita tendrá especial punto de enfoque en la lucha por el título de F1, pues cuatro de ellos llegan con posibilidades de campeonar; Oscar Piastri (346 pts.), Lando Norris (332 pts.), Max Verstappen (306 pts.) y George Russell (252 pts.).

Más allá de ganar puntos, la clave estará en el volante que deje de sumar unidades, pues tanto Piastri como Norris han tenido resultados irregulares, dejando la puerta abierta a que Mad Max tenga una gran remontada, que en CDMX se podría intensificar todavía más.

El Gran Premio de México celebra una década y la afición azteca disfrutará de la máxima categoría del deporte motor durante tres ediciones más, pues se firmó una extensión hasta 2028.

La afición azteca verá a Checo Pérez competir por lo menos un par de temporadas más. El jalisciense ya calienta motores para lo que será la campaña 2026 de F1, cuando se estrene con la debutante escudería Cadillac, en donde hará dupla con el también experimentado Valtteri Bottas.

El Gran Premio de México se corre este domingo 26 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro del país. Un día antes es la qualy.

El Dato: Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, dio el banderazo de salida del GP de Fórmula 1, asegurando que el evento dejará una derrama de 20 mil mdp ı Foto: David Patricio›La Razón

Horarios del GP de México

Práctica 1: Viernes 12:30 - 13:30

Práctica 2: 16:00 - 17:30

Práctica 3: Sábado 11:30 - 12:30

Calificación: 15:00 - 16:00

Carrera: Domingo 14:00

Datos

4 pole position tiene Jim Clark para la máxima cantidad

5 victorias tiene Red Bull como constructor para el récord

6 mexicanos han corrido en la máxima categoría

17 curvas tiene el Autódromo Hermanos Rodríguez

1.90 segundos, récord de pitstop de McLaren en 2024

349 km por hora, la velocidad máxima de la carrera

890 metros, la distancia de la meta a la primera curva

Checo ve a Max campeón

En la previa del GP de México de Fórmula 1, el tapatío Checo Pérez habló ante los medios de comunicación y comentó, entre otras cosas, que su excompañero Max Verstappen tiene grandes posibilidades de ser campeón de la categoría por quinta vez.

“Yo creo que Max Verstappen tiene muy buenas posibilidades, se va a poner muy bueno. Sin duda, es el piloto que más se lo merece”, indicó Checo después de jugar futbol en su tradicional evento “De la Pista a la Cancha”.

El expiloto de Red Bull, además de comentar que el neerlandés es su favorito para el título, dijo que se siente valorado en su nueva etapa en Cadillac, en donde debutará el siguiente año.

“Siempre es muy bueno tener un equipo que te escucha, que te valora. Es increíble algo así en la F1, es lo que cualquier piloto sueña con tener”, aseguró, el ex de McLaren.

Terminó diciendo que estará en Guadalajara durante el fin de semana: “Me regreso a casa a seguir con mis preparaciones y verlo por la tele”.

