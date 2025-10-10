Checo Pérez todavía no debuta en la F1, pero ya provocaría cambios importantes para 2026

Checo Pérez todavía no debuta en la F1 con Cadillac y su simple presencia en la máxima categoría del deporte motor ya ha provocado que se tengan cambios para la campaña entrante, pues la llegada del mexicano y de su nuevo equipo obligan a hacer ajustes en el formato de la clasificación.

Con Cadillac, la parrilla de la F1 pasará de 10 a 11 escuderías, con un total de 22 coches, por lo que las qualys tendrán un cambio, aunque faltaría que se aprueben estos ajustes en la regulación en el comité de FIA.

De acuerdo con GPBlog, la sesión de clasificación de la F1 se mantendrá con tres fases, aunque en las primeras dos se eliminarán seis pilotos, mientras que en la actualidad se sacan a cinco. El cambio se hace pensando en que en la Q3 se llegue con 10 pilotos.

Este cambio empezaría en 2026, cuando Cadillac debute en la F1, con Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos, aunque falta que la FIA autorice y oficialice el cambio de reglas.

Checo Pérez ya ha estado trabajando con Cadillac e incluso en los simuladores, en donde se empieza a formar la configuración de su monoplaza para lo que será la campaña de debut.

Checo Pérez llega a Cadillac con una amplia trayectoria en F1

Maduro, con experiencia, ganador y en especial, un piloto que siempre logra poner su monoplaza en igualdad de condiciones con los mejores equipos, Checo Pérez estará compitiendo en su sexta escudería en la máxima categoría del deporte motor.

Checo Pérez debutó en F1 en 2011 con Sauber, un equipo sin grandes alcances, en el cual logró tres podios. Sus actuaciones le valieron el paso a una marca de renombre como McLaren, a la que llegó en 2013, pero no duró mucho.

En 2014 el mexicano pasó a su tercer equipo en la F1, Force India, en donde Checo competía con lo que el carro de ese momento le podía ofrecer. En su tiempo en este equipo le tocó la compra por parte de Lawrence Stroll, que lo convirtió en Racing Point.

Pérez Mendoza estuvo siete años en total en Force India/Racing Point, logrando siete veces al podio, incluida una histórica victoria en Sakhir en 2020, que le valió pasar a Red Bull.

aar