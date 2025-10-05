El momento épico que nadie vio entre Checo Pérez y Enrique Iglesias y fue antes de subir al escenario (VIDEO)

Checo Pérez sigue disfrutando de sus vacaciones antes de iniciar una nueva temporada en la Fórmula 1 y en esta ocasión fue visto en el concierto de Enrique Iglesias, el cual se llevó a cabo en la nueva Arena Guadalajara y terminó siendo alabado por el cantante español.

El oriundo de Madrid, España, se bajó del escenario y se acercó a la zona VIP del recinto para invitar al nuevo piloto de Cadillac a subir al escenario y cantar con él uno de sus mayores éxitos, ‘Bailando’, pero lo que se llevó los reflectores de este momento, fue que, antes de que Sergio Pérez bajara de la tarima, Enrique Iglesias se arrodilló e hizo una reverencia al volante mexicano.

La gente que asistió al evento se volvió loca cuando Iglesias alabó al mexicano; además, antes de bajarse del escenario, el mexicano se fundió en un abrazo con el cantante español y le dijo algo que le sacó una sonrisa.

Y que Enrique Iglesias sube al escenario a Checo Pérez a cantar y bailar!!



Qué joya nos acaba de regalar Paola jajajaja.



EL FINAL ES LO MEJOR! 🤩



[🎥 Paola Pérez vía IG Stories] pic.twitter.com/xzOh6wdmSY — 𝑃𝑎𝑢 🍂 (@PauV_F1) October 5, 2025

Checo Pérez ya trabaja con Cadillac para la nueva campaña

Aunque se le ha visto en diferentes eventos y pasando tiempo con su familia durante este año sabático, Checo Pérez ya volvió a los entrenamientos como piloto, pues cada vez está más cerca el regreso a las pistas de la Fórmula 1.

Hace unas semanas, Cadillac presumió al oriundo de Guadalajara, Jalisco, probando el simulador de carrera, pero como llega a pasar cuando dejas de hacer algo, el mexicano tuvo un pequeño choque que logró enmendar de inmediato para seguir corriendo el circuito.

Checo Pérez volverá a competir en la máxima categoría del automovilismo la siguiente campaña, la cual inicia el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, además de que será el debut de Cadillac en la Fórmula 1.

¿Cuál fue la última carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Checo Pérez corrió su última temporada en la Fórmula 1 en 2024, cuando todavía era piloto de Red Bull y coequipero de Max Verstappen, con quien logró hacer el 1-2 en el Campeonato de Pilotos al final de la Temporada 2023.

El mexicano se quedó sin equipo para 2025 y la última carrera que disputó en la máxima categoría del automovilismo fue el Gran Premio de Abu Dabi, el cual se corre en el Circuito Yas Marina y marca el final de una campaña, pues desde hace unos años es el trazado que recibe la última parada del serial.

Para su mala suerte, en su última carrera en la Fórmula 1, el mexicano no logró terminar la competencia y abandonó la pista, terminando en el último lugar de la parrilla.

DCO