Checo Pérez choca en su ‘debut’ con Cadillac y así terminó el carro estampado en la pista (FOTO)

En lo que podría considerarse su debut con Cadillac, el piloto mexicano Sergio Pérez vivió su primer tropiezo con su nuevo equipo, pues durante su primera prueba en el simulador, se pudo observar que Checo tuvo un accidente, que dejó al monoplaza virtual estrellado en un muro de contención.

La sesión tuvo lugar en las instalaciones de Cadillac en Charlotte, Carolina del Norte, una de las sedes de donde Pérez se adaptaba al nuevo ambiente técnico que acompañará su regreso a la Fórmula 1 en 2026. Afortunadamente, no fue un accidente físico, pero en redes sociales generó ruido que se tratara de una colisión dentro del simulador.

Checo Pérez choca en el simulador de Cadillac ı Foto: Especial

Checo seguirá probando el simulador de Checo

Dentro de las instalaciones de Cadillac, en donde se tienen los simuladores, están trabajando los ingenieros, que tienen los monitores en donde ven el progreso del piloto y fue en donde se puede ver que Checo Pérez llevó el carro al muro, aunque no se saben bien los motivos, que pudieron ser muchos, desde una mala configuración hasta una mala selección de neumáticos.

Los errores de los pilotos en los simuladores son normales hasta cierto punto, ya que es ahí en donde se pueden probar diferentes configuraciones del carro, para que esté a punto cuando se tenga que llevar el verdadero a las pistas.

Las pruebas en los simuladores seguirán hasta que Cadillac debute en la F1 en 2026. Las sesiones se volverán más exigentes hasta que puedan probar con vehículos físicos para que el mexicano se familiarice con las características del monoplaza.

¿Qué es un simulador de F1?

Un simulador de F1 es una herramienta tecnológica avanzada que reproduce de manera virtual la experiencia de manejar un monoplaza de Fórmula 1. A diferencia de lo que se podría pensar, no se trata de un videojuego, es más bien un sistema que combina hardware y software de alta precisión para entrenar a pilotos y desarrollar los autos.

Tienen una cabina realista en donde el piloto se sienta en un asiento similar al de un F1, con volante, pedales, pantallas envolventes o realidad virtual, que asemejan movimientos y sensaciones reales, además que muchos simuladores cuentan con plataformas hidráulicas que simulan la fuerza G, vibraciones, frenadas y aceleraciones.

El software especializado que tienen reproduce circuitos reales con exactitud milimétrica, incluyendo detalles como condiciones climáticas, desgaste de neumáticos y combustible. Por otra parte, cuentan con la telemetría que los ingenieros necesitan para medir velocidad, consumo, presión, tiempos de vuelta, etc.

