Checo Pérez lanza brutal indirecta a Red Bull y llena de elogios a Cadillac; “Quiero disfrutar” (VIDEO)

Checo Pérez arremetió contra Red Bull en una conferencia de prensa en el Dodger Stadium.

El piloto mexicano Checo Pérez, quien volverá a la Fórmula 1 en el 2026, lanzó una brutal indirecta a Red Bull, escudería en la que estuvo del 2021 al 2024, a la par de que llenó de elogios a Cadillac, equipo que debutará en el Gran Circo el próximo año y que eligió al tapatío como uno de sus dos primeros volantes.

“Quiero regresar a una Fórmula 1 que disfrute y estar trabajando con un equipo que tenga la misma visión que yo. Y creo que eso lo encontré en Cadillac”, declaró el piloto tapatío ante la prensa.

Checo Pérez hizo énfasis en que “estoy muy ilusionado con ese regreso” a la Fórmula 1, pues Cadillac le hizo una atractiva oferta y valoró su experiencia para que volviera al serial después de un año sabático tras su abrupta salida de Red Bull.

Checo Pérez, ansioso por regresar a las pistas

Por otra parte, Checo Pérez adelantó que la próxima semana probará un simulador de Cadillac para irse adaptando, reconociendo que está ansioso por su regreso a las pistas de la mejor manera posible.

“La siguiente semana voy a estar en la fábrica, en Charlotte y en Inglaterra. Voy a estar ya en el simulador y está en planes que pruebe un coche Fórmula 1, primero para trabajar y estar lo más preparados posible para el inicio de año y, segundo, para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones”, resaltó Pérez Mendoza.

Checo Pérez indico que “en enero tendremos nuestro auto que estaremos trabajando con el equipo” de cara a su nueva aventura en la Fórmula 1, en la que debutó en el 2011 con la escudería Sauber.

¿Cuántos podios logró Checo Pérez en su último año con Red Bull?

La última temporada de Checo Pérez con Red Bull terminó de manera muy contraria a lo que se esperaba tras el histórico subcampeonato que obtuvo en el 2023.

El piloto tapatío comenzó bien la campaña del 2024 al acumular cuatro podios en las primeras cinco carreras. Sin embargo, en el resto de la competencia el mexicano no volvió a terminar una cita en el top 3.

Checo Pérez terminó la temporada del 2024, la última de cuatro con Red Bull, en el octavo puesto del campeonato de pilotos de Fórmula 1 con una cosecha de 152 puntos.

