US Open 2025: Los famosos que asistieron a la final Sinner vs Alcaraz, desde Checo Pérez hasta Donald Trump

El mundo del tenis vivió una nueva final de Grand Slam entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, un partido de alto nivel que nadie se quería perder, por lo que en el duelo decisivo del US Open 2025 asisteron muchos famosos, desde el piloto mexicano de F1, Checo Pérez, hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La final del Abierto de Estados Unidos enfrentó a los dos mejores del mundo, Sinner y Alcaraz, quienes se han repartido los títulos de Grand Slam en los últimos dos años, por lo que actores, políticos, deportistas y otras luminarias del mundo del entretenimiento.

Lindsay Lohan with Checo Pérez and Tommy Hilfiger at the US Open today. pic.twitter.com/T7B367Baug — Lindsay Lohan Updates (@lavitalohan) September 7, 2025

Entre las celebridades que se dieron cita en el Arthur Ashe Stadium estaban el mexicano Sergio Checo Pérez, quien recientemente firmó como piloto de la escudería Cadillac, que debuta en la máxima categoría del deporte motor para la siguiente temporada.

También se vio a otros deportistas como Steph Curry, además de Paul George, leyendas de la NBA. De hecho el Chef Curry está en la conversación de los mejores jugadores del mundo y posiblemente como uno de los mejores de la historia, por su revolución al juego.

President Donald Trump is in attendance at the US Open men's final. pic.twitter.com/Tl6mpqFlcZ — ESPN (@espn) September 7, 2025

En el plano deportivo también estuvo el entrenador de futbol español Pep Guardiola, quien dirige al Manchester City de la Premier League y con el que ha ganado varias veces la Liga Inglesa, además de darle a los ciudadanos su primera Champions League.

El condecorado director de cine Spike Lee también estuvo en la final del US Open. Lee es un cineasta muy conocido por obras como “Malcom X”, “El infiltrado del KKKlan”, “El Plan Perfecto”, “Do the Right Thing” y más, además que es guarda una cercana relación con los deportes por su amistad con Michael Jordan y por ser aficionado de los Knicks de Nueva York.

Entre otras personalidades estuvieron la actriz Lindsay Lohan, el actor Ben Stiller, los cantantes Usher, Pink, Rosalía, Bruce Springsteen; el productor musical Bizarrap y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Trump es el primer mandatario estadounidense en la final del Abierto de Estados Unidos desde el 2000, cuando Bill Clinton lo hizo. Trump no fue bien recibido, ya que tuvo abucheos por parte de los aficionados.

aar