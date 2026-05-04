Club de Futbol Monterrey realiza tercera edición de Rayados Wish con seis familias beneficiadas

Seis familias participaron en una nueva edición de “Rayados Wish”, iniciativa del Club de Futbol Monterrey (CFM) dirigida a niñas y niños con enfermedades crónicas, que se realiza por tercer año consecutivo con el objetivo de ofrecer experiencias fuera del entorno hospitalario.

Entre el 24 y el 26 de abril, Sofía, André, Mateo, Santiago, Vale y Jesús viajaron junto a sus familias a Mundo Imáyina, en Jojutla, Morelos, un parque adaptado que ofrece atención gratuita a menores con enfermedades crónicas.

El programa se llevó a cabo en alianza con Viva y la Fundación Dr. Sonrisas, e incluyó la participación de seis colaboradores del CFM como voluntarios, quienes acompañaron a las familias durante toda la estancia.

La experiencia comenzó días antes en el Estadio BBVA, donde las familias recibieron la noticia en un evento con la presencia del portero Luis “Mochis” Cárdenas, como parte de la dinámica inicial del programa.

Mayra Montoya, madre de Sofía, explicó el contexto familiar tras el diagnóstico de su hija: “Fue muy difícil. Estuvo en terapia intensiva y desde entonces he vivido con miedo, pero mi esposo me ha impulsado a ser fuerte por ella”.

También describió su experiencia en el parque: “Estando aquí, es mágico estar en un lugar en donde nadie te juzgue ni te voltee a ver con pena. Aquí, todos venimos con un mismo dolor”.

Pedro Esquivel, Presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey, afirmó: “La iniciativa “Rayados Wish” refleja quiénes somos como institución, al ser un equipo comprometido con su comunidad y con generar un impacto positivo en la vida de las personas”.

En tanto, César Ruiz Jiménez, director de Filial Dr. Sonrisas en Nuevo León, señaló que el objetivo es dar continuidad al programa y ampliar su alcance en futuras ediciones, con el propósito de beneficiar a un mayor número de menores en los próximos años.

Mundo Imáyina ha recibido a más de 3 mil 800 familias desde su apertura en noviembre de 2022, mientras que “Rayados Wish” ha incrementado su cobertura en cada edición, con la intención de beneficiar a más niñas y niños en futuras entregas.

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FGR