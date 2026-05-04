América confirma grave lesión de Sebastián Cáceres; ¿se pierde lo que falta de la Liguilla?

Sebastián Cáceres gana un balón por arriba en la ida de cuartos de final entre América y Pumas.

El América confirmó por medio de un comunicado la grave lesión que sufrió Sebastián Cáceres en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 contra Pumas. El club informó que el defensa uruguayo sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. No estará disponible para el partido de vuelta.

Las Águilas indicaron que la recuperación de Sebastián Cáceres será acorde a su evolución. Por este motivo, el defensa charrúa no podrá tener actividad en el cotejo de vuelto ante los auriazules, mismo que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo en Ciudad Universitaria.

PARTE MÉDICO DE SEBASTIÁN CÁCERES. pic.twitter.com/UmcbLgCBvk — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

¿Sebastián Cáceres podría jugar semifinales si América avanza?

Luce complicado que Sebastián Cáceres pueda jugar las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX en caso de que el América elimine a los Pumas.

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Los duelos de ida de las semifinales del futbol mexicano están programados para llevarse a cabo los próximos 13 y 14 de mayo en el caso de los cotejos de ida. Los de vuelta serán los días 16 y 17 del mismo mes.

A diferencia de los partidos de cuartos de final, los correspondientes a las semifinales sí se jugarán entre semana, los de ida, y en sábado y domingo, los de regreso.

¿Cuántos torneos ha jugado Sebastián Cáceres con el América?

El Clausura 2026 es el decimotercer torneo del uruguayo Sebastián Cáceres con el América, equipo al que se unió en el Clausura 2020 procedente del Liverpool de su país, escuadra con la que debutó como futbolista profesional en el 2017.

El zaguero charrúa ha ganado seis títulos con las Águilas, pues a los del tricampeonato de la Liga MX se suman el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup, estos últimos tres en el 2024.

EVG