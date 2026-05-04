Sale a la luz un VIDEO en el que Pumas autoriza el cambió del América y Sebastián Cáceres

América y Pumas regalaron uno de los partidos más atractivos de los últimos años.

Después de toda la polémica que desató la posible alineación indebida por parte del América en la sustitución de Sebastián Cáceres en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 ante los Pumas de la UNAM, en redes sociales circula un video en el que el cuerpo técnico de los universitarios había autorizado que se hiciera el cambio por la conmoción que tuvo el uruguayo

En el video se puede observar a Luis Pérez, auxiliar de Efrain Juárez, levitar el pulgar en modo de autorización para que se realizara el cambio por Sebastián Cáceres y Thiago Silva, ya que en un principio iba a ser por Miguel Vásquez, por el América.

Diversos medios aseguran que los Pumas se quejarán ante la Comisión de Arbitraje, pero todo se mantiene como un rumor y fue hasta la madrugada cuando se empezó a saber que los del Pedregal estaban analizando quejarse.

Por otra parte, también se dio a conocer que en el América no están preocupados si los Pumas llegaran a quejarse, pues el árbitro central, Luis Enrique Santander, dio la autorización para que se pudiera llevar a cabo.

En esta toma se aprecia que Maximiliano Quintero Hernández señala las tarjetas de cambio y da el visto bueno del cambio entre Thiago Espinosa por Sebastián Cáceres.

El cuerpo arbitral permitió el cambio @GuzmanGasso @cantantearbitro pic.twitter.com/kE5riRGl6j — Alberto 🦅 (@dixonTWDL) May 4, 2026

¿Qué dice la regla sobre el cambio del América con Cáceres?

Los rumores comenzaron a hacerse más fuertes depsués de que en las redes sociales circulara un video en el que se observa como Miguel Vásquez abandona por completo el terreno de juego en el cambio al minuto 62 y cómo Paulo Victor lo empuja para que regrese a la cancha.

Diversos medios aseguran que al realizar dicho acto se considera que el cambio ya se consumó y no podría regresar al terreno de juego, por lo que si las Águilas querían hacer otra sustitución tenían que ser por un futbolista distinto, no los que ya estaban en la plantilla.

Según el reglamento indica que si un jugar tiene una conmoción se podría realizar un cambio extra por parte de cualquier equipo, pero lo que aquí resalta es que Santander dio la autorización y preguntó al cuerpo técnico de Pumas, por lo que todos llegaron a un acuerdo.

Se espera que este lunes Pumas levante la queja si en realidad lo quiere realizar, pues es cuando la Comisión levantará la investigación del caso.