Intensamente

El América, fiel a su costumbre en Liguilla, vino de atrás y se repuso de dos goles de desventaja ante Pumas para conseguir un valioso empate 3-3 en un vibrante encuentro de ida de cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Azteca. En 10 minutos los de la UNAM dejaron ir la ventaja de 3-1.

Cuando parecía que los de Coapa sorprenderían a los visitantes sucedió todo lo contrario. Pumas por parte de Juninho aprovechó un error de Christian Borja al mandar un balón al centro del campo y desde fuera del área el brasileño sacó un disparo para abrir el marcador.

El Dato: EL URUGUAYO Brian Rodríguez presentó molestias y no pasó la prueba médica previa al duelo ante Pumas, lo cual le impidió tener minutos en la ida de cuartos de final.

Los de Efraín Juárez eran amos y dueños de la redonda. Jordan Carrillo salió inspirado y al 9’ volvió a sorprender a Rodolfo Cota, quien logró atajar el disparo.

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El dominio no le duró mucho a los Pumas, pues al 13’ Isaías Violante recibió la pelota dentro del área y con un tiro cruzado logró vencer a Keylor Navas. A partir del gol de los azulcremas el duelo se balanceó.

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El América comenzó a controlar el juego y al 20’ volvió a tocar la puerta universitaria con un cabezazo de Zendejas. Tres minutos más tarde estrelló el balón en el travesaño e ilusionó a su gente.

Cuando todo parecía que el primer tiempo finalizaría empatado a uno, otro error de la defensa del América y con Rodolfo Cota como villano después de soltar el balón, apareció Uriel Antuna y solamente tuvo que empujar la pelota para poner el 2-1 en la pizarra e irse al vestidor con una ventaja importante.

En dicha anotación apareció la polémica después de que Christian Borja se quedara tirado en el campo tras un choque con un jugador universitario y los integrantes de los de Coapa pedía el fairplay.

Para la parte complementaria se esperaba que el América saliera con más fuerza al ataque en búsqueda del empate, pero para su mala suerte ahora fue Erick Sánchez quien no pudo con la marca de Jordan Carrillo y el atacante de los del Pedregal por fin logró el tanto que tanto buscó. Con esa diana pudo sellar el pase de su equipo a las semifinales de la Liga MX.

SANTANDER señala uno de los penaltis a favor de los locales, ayer. ı Foto: Mexsport

Los minutos corrieron y en la cancha era más peligroso el visitante que el local. Los de casa no pasaban una buena tarde y la suerte no estaba de su lado, pues Sebastián Cáceres también tuvo que salir lesionado.

Todo parecía terminado para el América, las lesiones seguían latentes y el peligro en la portería de Navas desapareció, pero dos errores de la defensa universitaria le dieron vida a los de Coapa con un par de penaltis que al final fueron bien ejecutados por Henry Martín al 79’ y Alejandro Zendejas al 85’, para sellar el empate.

Después de la igualada los locales se adueñaron de la pelota, la afición se volvió loca y no dejó de alentar a su equipo, pues un triunfo en su casa sería vital para visitar el próximo domingo a los Pumas en CU.

El paraguayo Robert Morales se perdió el cuarto gol de Pumas al minuto 94 en un contragolpe. Álvaro Angulo falló otra ocasión clara de gol para los auriazules poco después en la última ocasión de peligro en el encuentro.

TRICAMPEONATO DEL DIABLO, EN RIESGO

TOLUCA, actual bicampeón de la Liga MX, no pudo hacer pesar su localía en el Estadio Nemesio Díez, donde sucumbió 1-0 a manos del Pachuca en el cierre de los cuartos de final de ida de la Liguilla del Clausura 26.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia sorprendió a Luis García con un magistral y colocado disparo de derecha fuera del área para convertir la única anotación del encuentro.

El árbitro Fernando Hernández anuló un gol de los Diablos al minuto 84 por posición adelantada. El argentino Nicolás Castro había marcado en un contrarremate.

Este resultado obliga al Toluca a ganar por dos goles de diferencia el próximo domingo en la cancha de los Tuzos, en busca del pase a las semifinales del Clausura 2026. Podría extrañar a Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Pero antes de eso, este miércoles, los dirigidos por el argentino Antonio Mohamed también tienen que remontar al LAFC en la vuelta de semifinales de la Concacaf Champions Cup, cotejo en el que será local y ante su público intentará revertir el 2-1 sufrido en Los Ángeles.