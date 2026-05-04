Andrea Kimi Antonelli llega a 100 puntos en Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli ganó su tercera carrera en la temporada de la Fórmula 1 después de ver la bandera a cuadros en el Gran Premio de Miami como el primer lugar de la parrilla. A pesar de los múltiples ataques de Lando Norris, quien terminó en segundo lugar, en la recta final de la competencia, Antonelli logró llevarse el título.

El italiano sigue liderando el Campeonato de Pilotos con 19 años y con esta conquista en la ciudad de Miami se convierte en el primer volante de la máxima categoría del automovilismo en sumar 100 unidades en las primeras cuatro paradas del serial. El italiano tiene una ventaja de 20 puntos sobre George Russell, su coequipero en Mercedes y su perseguidor más cercano en la tabla general.

5 Años lleva el GP de Miami en la Fórmula 1

El GP de Miami aún no pasaba la vuelta diez y se presentaron dos choques en la pista. Primero fue Isack Hadjar, el francés perdió el control de su monoplaza en una serie de vueltas y terminó impactando con el muro de contención, la cámara captó al piloto golpeando el volante por el pésimo fin de semana que tuvo en Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX André Jardine confirma lo peor para el América de cara a la vuelta de cuartos de final ante Pumas

Segundos después, Pierre Gasly y Liam Lawson chocaron en la vuelta 17. El monoplaza del piloto de Alpine se volcó sobre la pista y terminó encima de uno de los muros, generando preocupación por como se dio el incidente. Afortunadamente el francés salió del vehículo por su propio pie para abandonar la contienda.

La lluvia amenazó a las escuderías durante toda la competencia, ya que los ingenieros informaban a sus pilotos que a la mitad de la contienda el agua se presentaría en el circuito, sin embargo los competidores lograron terminar la carrera sin una sola gota sobre el asfalto.

El Tip: EL GRAN PREMIO de Miami fue la cuarta parada de la temporada de la Fórmula 1 por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita

La pelea por el primer puesto fue intensa de principio a fin, pero a 20 vueltas de concluir la carrera, Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris eran los dos volantes que estaban disputando el liderato de la parrilla, cambiando la posición en cada recta. Pero fue el italiano el vencedor y logró mantener la posición para llevarse el título en Miami.

Uno de los pilotos que sorprendió fue Max Verstappen, quien terminó en la quinta posición de la competencia, quedando en el top 5 por primera vez en la campaña. El neerlandés mostró una cara diferente en esta cuarta carrera del serial a diferencia del arranque de la temporada, así que el parón de un mes le sirvió a Red Bull Racing para mejorar su monoplaza.

Checo Pérez sigue sin poder sumar sus primeros puntos en la temporada y este fin de semana terminó en la decimosexta posición de la parrilla, esto gracias al abandono de cuatro pilotos durante las 57 vueltas que fueron Isack Hadjar, Pierre Gasly, Liam Lawson y Nico Hulkenberg.

Detrás del mexicano quedaron Lance Stroll y su coequipero Valtteri Bottas.

Antonelli suma otros 25 puntos a su cuenta personal en el Campeonato de Pilotos y el volante de Mercedes podría ser el piloto más joven en levantar el trofeo de la Fórmula 1 al final de la campaña, si es que sigue con este buen ritmo.

La próxima carrera en la temporada será el domingo 24 de mayo, así que los aficionados tendrán que esperar tres semanas para el regreso del Gran Circo.

La quinta fecha del serial será el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. posteriormente regresarán a Europa para el cierre de media temporada de la F1.

GP de Canadá

CUÁNDO: domingo 24 de mayo del 2026

HORA: 14:00

CIRCUITO: Gilles Villeneuve