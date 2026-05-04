¿América y una alineación indebida? ¿qué dicen los expertos en arbitraje sobre la regla?

Sebastián Cáceres salió lesionado por una conmoción cerebral en el duelo de América vs Pumas.

Hasta el momento todo se mantiene como un rumor. Se habla de una alineación indebida por parte del América en el duelo ante Pumas en el Estadio Azteca correspondiente a la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 que terminó empatado 3-3.

Diversas fuentes resaltan que los Pumas pretenden dar a conocer una queja ante la Comisión de Arbitraje por alineación indebida en el cambio de Sebastián Cáceres, pero también resaltan que en el América no les preocupa, ya que fue autorizado por el árbitro central Luis Enrique Santander.

Todo comenzó tras la sustitución de Sebastián Cáceres quien tuvo que salir por una conmoción y la regla dacta que cualquier equipo tiene autorizada una sustitución por dicho caso. Tanto pro americanistas como anti, se han dado a la tarea de analizar cada momento a detalle.

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Lo que se manifiesta es que Miguel Vásquez quien iba a abandonar la cancha salió por completo del terreno de juego, en su lugar entraría Thiago Silva. Tras el análisis de los doctores y después de comunicarle a Santander lo ocurrido, la sustitución de Cáceres se cambió y el Shocker se mantuvo en el terreno de juego.

En diversos videos se puede observar como el auxiliar de André Jardine, Paulo Victor corre para empujar al defensor y hacerlo que regrese al campo, dicho acto provocó más dudas por parte de los medios de comunicación y la directiva de la UNAM.

¿Qué dicen los expertos sobre la alineación indebida del América?

En redes sociales han circulado varios videos, fotos y analisis sobre la decisión de Luis Enrique Santander sobre el cambio realizado por el conjunto del América, ya que en la cédula arbitral tampoco lo reporta.

Según Fernando Guerrero, ex árbitro mexicano, no tendría que proceder el acusación, pues explica que en el reglamento se asegura que un cambio por sustitución de conmoción cerebral es valido por cualquier equipo.

“Regla 3: el jugador que vaya a ser sustituido: recibirá el PERMISO del árbitro para salir del terreno de juego. (lo cual no sucedió) porque Santander fue a decir que él no salía y AUTORIZÓ el cambio correcto por Cáceres”, se puede leer en uno de los mensajes del “Cantante”.

REGLA 3:

🔶️ el jugador que vaya a ser sustituido:



👉👉recibirá el PERMISO del árbitro para salir del terreno de juego. (lo cual no sucedió) porque Santander fué a decir que él no salía y AUTORIZÓ el cambio correcto por Caceres. https://t.co/skgDzM0OzH — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) May 4, 2026

Por otra parte, Francisco Chacón, también exsilbante, no se comprometió a definir la regla, pero sí dio a entender que no van a castigar al América, ya que no se atreverían.

Hasta el momento no se sabe si los Pumas sí mandarán una queja a la Comisión o todo quedará en anédota.

¿Alineación Indebida? La cédula tiene presunción de veracidad y en ella no existe ninguna anomalía, si estaba o no consumado el cambio es lo de menos, en verdad alguien cree que la Comisión disciplinaria se atrevería a sancionar al América perdiendo el juego 3-0, eso es… pic.twitter.com/luXKo5CKib — Francisco Chacón (@pacochaconmx) May 4, 2026