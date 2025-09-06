Aryna Sabalenka es bicampeona del US Open tras vencer a Amanda Anisimova en sets seguidos

Aryna Sabalenka se mantiene en lo más alto del ranking de la WTA tras vencer a Amanda Anisimova en la gran final del US Open por parciales de 6-3 y 7-6(3) en dos sets seguidos para coronarse por segunda vez al hilo en Flushing Meadows.

Aunque la tenista estadounidense lideraba la serie entre ellas dos, seis victorias a tres, la raqueta bielorrusa demostró por qué es la número uno del mundo y derrotó con autoridad a la atleta de 24 años.

Sabalenka acaba de sumar a su vitrina personal su cuarto título de Grand Slam y el segundo del US Open, pues los otros dos los ganó en el Australian Open; los únicos trofeos que tiene en la mira para el siguiente año es el de Roland Garros y Wimbledon.

ARYNA SABALENKA CLINCHES HER FOURTH GRAND SLAM TITLE! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2Yo8kcfAX — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

A pesar de que el encuentro duró 1 hora con 34 minutos, las estadísticas nos dejan ver el tremendo encuentro que disputaron el primer y el octavo puesto del ranking WTA. Sabalenka logró 1 ace, 59 por ciento de puntos ganados con el primer servicio y 76 puntos para llevarse el trofeo.

El primer set se lo llevó la bielorrusa sin problema por seis juegos a tres, pero en la segunda manga, Anisimova no quería irse de la cancha dura del Arthur Ashe Stadium sin darle pelea a Sabalenka y logró quebrarle el saque en el sexto y décimo game, para mandar el segundo episodio a tiebreak.

La bielorrusa logró ponerse seis puntos a uno en el tiebreak, pero Anisimova alargó un poco más el punto del campeonato, pues antes de mandar la pelota fuera de la cancha, consiguió dos puntos para mantenerse con vida unos segundos.

A tiger doesn't change its stripes.



After repeating in Melbourne, Aryna repeats in New York. pic.twitter.com/84pdU9ypJ5 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Este encuentro fue el sexto entre Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova en un Grand Slam y la tenista número uno del mundo le arrebató la oportunidad a la estadounidense de poder ganar su primer título de un Major.

La tercera final fue la vencida para Aryna Sabalenka en esta temporada, pues durante el 2025 la tenista bielorrusa llegó al partido por el título del Australian Open y Roland Garros; lamentablemente, terminó derrotada a manos de Madison Keys y Coco Gauff, respectivamente.

Desde el 2015 el US Open no veía a una jugadora ser bicampeona en el Arthur Ashe Stadium y Aryna Sabalenka rompió con esa racha. La última en conseguirlo fue Serena Williams, quien levantó el título en su tierra en 2012, 2013 y 2014.

Amanda Anisimova vuelve a irse con las manos vacías en una final de Grand Slam, pues hace unos meses disputó el partido por el título de Wimbledon ante Iga Swiatek y terminó perdiendo por doble 6-0.

DCO