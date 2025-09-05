Sabalenka va a la final de EU por tercera vez al hilo

El US Open ya conoce a las dos finalistas del torneo. La primera en conseguir su boleto al último compromiso fue Aryna Sabalenka, quien logró remontar el partido para vencer a Jessica Pegula por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 y así llegar a su tercera final consecutiva en Flushing Meadows.

Aryna Sabalenka necesitó 2 horas y 6 minutos, además de tres sets, para poder vencer a la estadounidense Pegula en la primera semifinal femenil del US Open. Las estadísticas fueron para la bielorrusa, pues en el encuentro logró 8 aces, el 72 por ciento de puntos ganados con su primer saque y 90 unidades durante las tres mangas sobre las 88 conseguidas por su rival en turno, ayer, en Nueva York.

La número uno del mundo aterrizó a su tercera final de Grand Slam en la temporada. En la campaña 2025, Aryna Sabalenka llegó al partido por el título del Australian Open y Roland Garros; lamentablemente, en ambas cayó derrotada a manos de Madison Keys y Coco Gauff, respectivamente.

Parece que la tercera será la vencida para que la tenista europea levante su cuarto título en majors de su carrera profesional. Tiene dos trofeos en las canchas duras de Melbourne y uno más en Nueva York, el cual consiguió en 2024. Está en busca del bicampeonato del US Open.

Del otro lado, Amanda Anisimova fue la vencedora de la segunda semifinal del día; la tenista estadounidense se llevó la victoria en la pista del Arthur Ashe Stadium por parciales de 7-6(4), (3)6-7 y 6-2 sobre Naomi Osaka para verse las caras con Sabalenka y definir a la nueva reina del último Grand Slam del año.

El encuentro estuvo muy parejo entre las dos tenistas, pues los primeros dos sets se fueron al tiebreak y en el segundo episodio cada una consiguió quebrarle el saque a su rival, emocionando a la afición que se dio cita en la cancha principal de Flushing Meadows, mientras que la tercera manga fue totalmente para Anisimova, quien logró imponerse con autoridad sobre la japonesa.

Ambas atletas batallaron durante 2 horas y 55 minutos para conseguir a una ganadora de la segunda semifinal. Amanda Anisimova fue la que manejó de mejor manera el partido y la desesperación, pues consiguió remontar el marcador para llegar por primera vez en su carrera a la final del US Open.

El encuentro por el título se llevará a cabo el próximo sábado 6 de septiembre en la cancha del Arthur Ashe Stadium.

La gran sorpresa de la noche del jueves fue la eliminación de Naomi Osaka, quien había jugado todo el torneo de manera perfecta, pero en su último partido lucía desconcentrada y enojada.