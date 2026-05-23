La AAA tiene un cambio espectacular que involucra a Rey Mysterio (VIDEO)

El legendario Rey Mysterio tendrá un nuevo rol en AAA, luego de que este sábado fue anunciado como el nuevo gerente general de la empresa de lucha libre por Marisela Peña, presidenta de la Tres Veces Estelar.

El inesperado anuncio se dio durante la emisión previa al evento “Noche de los Grandes”, en lo que fue una ceremonia cargada de emociones y sorpresas, pues habían circulado nombres como Texano Jr. y Cibernético para ocupar dicho puesto.

El nuevo Gerente General de AAA es: Rey Mysterio 🔥#AAAenFOX pic.twitter.com/lhkqpcCX2w — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 24, 2026

Sin embargo, en el Gimnasio Juan de la Barrera de la CDMX comenzó a sonar el ‘Booyaka, Booyaka’ y fue entonces cuando Rey Mysterio salió al ring para encontrarse con Marisela Peña, a quien saludó de manera cordial tras elegirlo como nuevo gerente general de AAA.

La primera lucha de AAA con Rey Mysterio como gerente

Laredo Kid y Rey Fénix se enfrentaron por el campeonato crucero de AAA en la primera lucha de la empresa con Rey Mysterio como gerente general.

Durante su primer discurso en su nuevo puesto en la Tres Veces Estelar, la leyenda de la WWE aseguró que quiere “llevar a AAA a alturas nunca antes vistas”.

Rey Mysterio conoce perfectamente las entrañas de AAA, pues fue precisamente en dicha empresa donde comenzó su carrera profesional como luchador en 1992.

Nuevo nombramiento de Rey Mysterio desata polémica

La noticia de que Rey Mysterio es el nuevo gerente general de AAA no cayó bien a todos los integrantes de la empresa, entre ellos Dorian Roldán, el director de la empresa, quien no podía creer el anuncio de Marisela Peña.

No podía faltar la reacción de su hijo Dominik Mysterio, quien en Instagram escribió “Otro pend...” tras conocer el nuevo cargo de su padre en la Tres Veces Estelar.

Chessman, Pimpinela y JBL (John Bradshaw Layfield) eran otros de los nombres que sonaban como candidatos para ocupar la gerencia general de AAA.

EVG