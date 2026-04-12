La Catalina regresa a la WWE y tiene espectacular debut en AAA (VIDEO)

La Catalina volvió a la WWE poco más de cuatro años después de que acabó su primera etapa con la compañía.

La Catalina volvió a la WWE poco más de cuatro años después de su salida y lo hizo para debutar con AAA, esto apenas una semana después de haber dejado de formar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La luchadora chilena tuvo una espectacular aparición en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la CDMX. Apareció en la función de “La Caravana de las Estrellas”, la cual comenzó con el festejo de Lady Flammer y Las Tóxicas.

La Catalina llegó a la celebración de Flammer 💥😱 #AAAenFOX pic.twitter.com/mttpBcaQaS — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 12, 2026

Pero después de haber atacado a las tres integrantes de Las Tóxicas, La Catalina reveló que buscará terminar con el reinado de Lady Flammer en la división femenil, por lo que sería su próxima retadora.

¿La Catalina estará en WrestleMania 42?

Luego de haber debutado en AAA, La Catalina dio a conocer de manera oficial que firmó un contrato con la Tres Veces Estelar y con WWE.

Con este acuerdo, la gladiadora chilena aseguró su presencia en la WrestleMania 42, a celebrarse el próximo fin de semana (18 y 19 de abril) en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

AAA confirmó que La Catalina estará en el WWE World en Las Vegas, que se celebrará precisamente en la semana de la WrestleMania 42. Se unirá a Mr. Iguana, Psycho Clown, La Parka y El Hijo del Vikingo como representantes de “La Caravana de las Estrellas”.

¿Cuándo había estado La Catalina en WWE?

La primera etapa de La Catalina en WWE fue del 2019 al 2021. Debutó en la empresa estadounidense el 4 de noviembre del 2019 en un episodio de RAW.

Su debut televisivo en NXT fue el 15 de enero del 2020, cuando compitió en una batalla real para determinar a la aspirante número uno, que fue ganada por Candice LeRae.

La Catalina puso fin a su primera etapa en WWE el 5 de noviembre del 2021. Poco más de un año después, en marzo del 2023, la chilena debutó en el CMLL.

EVG