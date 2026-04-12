¡Directo a la fosa! Emilio Lara sufre estrepitosa caída en el Querétaro vs Necaxa (VIDEO)

Emilio Lara se cayó a la fosa del Estadio Corregidora en el Querétaro vs Necaxa.

Emilio Lara, futbolista del Necaxa, sufrió una estrepitosa caída a la fosa que divide la cancha de las tribunas del Estadio Corregidora durante la visita de los Rayos a Querétaro en el partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Corría el segundo tiempo del encuentro cuando Emilio Lara, quien tenía poco tiempo de haber ingresado al terreno de juego, no logró detener su carrera tras llegar a línea de fondo. La inercia lo llevó a caer a la fosa en una imagen inimaginable.

Sin embargo, el defensa del Necaxa salió de la zanja como si nada hubiera ocurrido y pudo continuar con normalidad el resto del partido en la cancha del Querétaro.

¿Cuándo llegó Emilio Lara al Necaxa?

Emilio Lara se unió a la plantilla del Necaxa en el Torneo Apertura 2024, después de cinco años en las filas del América, club con el que debutó profesionalmente el 6 de noviembre del 2021.

El Clausura 2026 es el cuarto certamen del Pelón con los hidrocálidos, con los que ha sido titular en cuatro partidos en lo que va de la campaña en curso.

Hasta el momento, Emilio Lara registra tres asistencias y 3,162 minutos en 41 partidos de carácter oficial con el Necaxa.

Querétaro se lleva los tres puntos sobre el Necaxa

Aunado a la caída de Emilio Lara a la fosa, el Necaxa salió con las manos vacías del Estadio Corregidora, donde perdió 3-1 a manos del Querétaro.

Santiago Homenchenko y Mateo Coronel, en dos ocasiones éste último, convirtieron los goles de Gallos Blancos, que por primera vez en el Clausura 2026 ganó dos partidos seguidos.

Por el Necaxa descontó el argentino Tomás Badaloni. Los Rayos sufrieron su octava derrota de la temporada y aunque están fuera de zona de Liguilla están a solamente tres puntos del Atlas, que ocupa el octavo puesto de la clasificación.

EVG