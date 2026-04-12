¡Campeón! Jannik Sinner se corona en el Masters 1000 de Montecarlo tras imponerse a Carlos Alcaraz

El tenista italiano Jannik Sinner ratificó su gran presente este domingo al coronarse en el Masters 1000 de Montecarlo. Lo hizo después de imponerse al español Carlos Alcaraz tras dos horas y 14 minutos de partido. Es la primera vez que el “Zorro” conquista este torneo.

Este título también pone a Jannik Sinner como el mejor del mundo en el ranking de la ATP, en el que desplaza de la primera posición precisamente al murciano.

El italiano se llevó el primer set después de aumentar su nivel en el tramo final del mismo, pues tanto él como el español se notaron un tanto débiles con sus primeros saques. Carlos Alcaraz entregó la primera manga con una doble falta.

Jannik Sinner celebra su primer título en el Masters 1000 de Montecarlo. ı Foto: Reuters

La contienda se puso todavía más pareja en el segundo set, en el que “Carlitos” aumentó su agresividad conforme fue avanzando el mismo. El murciano rompió por segunda vez en el encuentro el saque de Jannik Sinner para tomar ventaja en la pizarra en el segundo parcial en Montecarlo.

Pero el “Zorro” respondió pronto con un espectacular golpe de derecha desde el fondo de la pista para conseguir un punto. A pesar de que el de Italia resurgía con su saque, el español seguía manteniendo un break de ventaja en la segunda manga.

Al final, Jannik Sinner se alzó con la victoria y el título, su tercero de forma consecutiva, después de haberse coronado en Indian Wells y Miami.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am