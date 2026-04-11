Tenis

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán la final del Masters de Montecarlo; definen al número 1 del mundo

El tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se miden por el título del Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán la final del Masters de Montecarlo
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán la final del Masters de Montecarlo Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

Los enfrentamientos en finales entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han vuelto constantes y por fin llegó el primero de este año. El tenista español y el italiano se miden por el título del Masters 1000 de Montecarlo. Además, estará en juego el ranking número 1 del mundo.

Este sábado Sinner se coló a su primera final en Montecarlo al vencer en semifinales 6-1, 6-4 al alemán Alexander Zverev por octava ocasión al hilo. Anteriormente Alcaraz hizo lo propio al dejar en el camino al local Valentin Vacherot por 6-4, 6-4.

Si Jannik Sinner gana Montecarlo se pondrá en la cima del ranking mundial. Pero la misión no es nada sencilla, ya que se enfrenta a Carlos Alcaraz, quien es su gran némesis, conquistador de siete títulos Grand Slam y defensor del torneo.

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Alcaraz lidera el cara a cara 10-6 antes de su novena final. Ambos jugadores buscan el título 27 de sus carreras.

Sinner arrasó en Indian Wells y Miami y se convirtió en apenas el cuarto hombre en llegar a la final en los tres primeros torneos Masters de la temporada, igualando a Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2011) y Novak Djokovic (2015).

Los dos títulos de Alcaraz este año incluyen el Abierto de Australia, donde derrotó a Djokovic y se convirtió en el hombre más joven en ganar los cuatro grandes del tenis. Por su parte Sinner es cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam.

aar

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