Jannik Sinner manda enorme felicitación a Andrea Kimi Antonelli tras recibir el título de Indian Wells (VIDEO)

Jannik Sinner le mandó un mensaje a Kimi Antonelli tras su victoria en China.

Jannik Sinner logró ser campeón de Indian Wells tras vencer a Daniil Medvédev en la final y con ello firmar un fin de semana redondo para el deporte italiano, pues Andrea Kimi Antonelli fue el ganador del Gran Premio de China.

“Ha sido un día especial para Italia porque soy un gran aficionado a la Fórmula 1. Que un italiano tan joven como Kimi traiga a Italia de vuelta a la cima es increíble. Así que gracias, Kimi, gracias Fórmula 1 y nos vemos el próximo año”, comentó Jannik Sinner durante la premiación.

El piloto de Mercedes hizo historia al ganar su primera carrera dentro de la Fórmula 1, mientras que el tenista italiano levantó su primer título de Indian Wells en su historia, siendo la primera raqueta de su país en conseguirlo.

🏁🎾 Jannik Sinner le dedicó su título a Kimi Antonelli:



🗣 "Ha sido un día especial para Italia porque soy un gran aficionado a la Fórmula 1. Que un italiano tan joven como Kimi traiga a Italia de vuelta a la cima es increíble. Gracias, Kimi".

pic.twitter.com/PbNpR8nlOJ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 15, 2026

Jannik Sinner consigue su primer título del 2026 en Indian Wells

Jannik Sinner necesitó una hora y 55 minutos para derrotar a Daniil Medvédev en la final de Indian Wells y proclamarse campeón por primera vez del torneo ATP 1000, además de ser el primer italiano en conseguirlo.

Cabe recalcar que este trofeo fue el primero para ‘El Zorro’ en el 2026, pues en los dos torneos que lleva en el año había quedado fuera antes de la final, que fueron el Australian Open y el ATP 500 de Doha, en los que salió eliminado en semifinales y cuartos de final, respectivamente.

Con este cetro, la pelea por el primer lugar de la ATP sigue al rojo vivo, pues Carlos Alcaraz cayó en las semifinales de Indian Wells y se acerca el segundo Grand Slam del año, Roland Garros.

Andrea Kimi Antonelli podría firmar una temporada de ensueño en la F1

Inició otra campaña en la Fórmula 1 y llegaron nuevas regulaciones para la competencia, como cambios en el monoplaza que parece que Mercedes aprovechó para sacar el mejor rendimiento del monoplaza.

En las primeras dos carreras del año y la primera Sprint Race, la escudería comandada por Toto Wolff se llevó la victoria, siendo George Russell el ganador en Australia y Andrea Kimi Antonelli subiéndose a lo más alto del podio en el Gran Premio de China.

El rendimiento del italiano en la temporada ha sido excepcional, pasando por encima de pilotos con experiencia como Lewis Hamilton, Max Verstappen o Charles Leclerc, así que esta campaña veremos al joven italiano en varias ocasiones arriba del podio.

DCO