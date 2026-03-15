¿Quién es Andrea Kimi Antonelli la nueva sensación de la Fórmula 1 y el llamado sustituto de Lewis Hamilton?

Andrea Kimi Antonelli ya es un hito en la Fórmula 1 después de que se alzó con la victoria en la Gran Premio de China. Con este resultado se convirtió en el segundo piloto más joven en la historia de la categoría en lograr este triunfo. A sus apenas 19 años el joven volante de Mercedes, ha demostrado que su meteórica carrera no es solo una promesa, sino una realidad.

La escudería alemana no tardó en anunciar que Antonelli sería el sucesor de Lewis Hamilton a partir de la temporada 2025, un paso audaz que refleja la confianza en su potencial. Su debut en Fórmula 1 no se hizo esperar, y en su primera carrera en Australia, logró un impresionante cuarto puesto, convirtiéndose en el tercer piloto más joven en participar en un Gran Premio.

Kimi Antonelli's name is now etched into the illustrious list of Grand Prix winners ✍️🏆#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/qrHoJ9H8zb — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

El piloto nacido en Bolonia alcanzó el sábado la pole position, marcando un nuevo récord al ser el más joven en conseguirlo en la historia de la Fórmula 1. Durante la carrera, Antonelli mantuvo el liderazgo, superando a su compañero de equipo, el británico George Russell, mientras que el podio se completó con la presencia del ícono Lewis Hamilton, quien ahora defiende los colores de Ferrari.

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Kimi Antonelli tuvo sus inicios en el karting a los siete años, en un entorno familiar ligado al automovilismo (su padre, Marco, fue piloto y ahora dirige el equipo AKM Motorsport), el italiano ha acumulado una serie de logros que lo han llevado rápidamente al primer plano del automovilismo mundial.

Su carrera despegó en 2019, cuando se unió al programa júnior de Mercedes. Ese mismo año, se destacó en varias competiciones de karting, logrando ser campeón de la WSK Euro Series y subcampeón del Europeo de karting en la categoría OK Junior. Su trayectoria continuó en ascenso con dos títulos consecutivos en el Campeonato Europeo de Karting de la FIA durante 2020 y 2021.

El paso a los monoplazas fue igualmente impresionante. En 2021, debutó en la Fórmula 4 italiana con el equipo Prema, donde rápidamente se posicionó como el piloto a seguir. Su dominio se consolidó en 2022 al ganar simultáneamente los campeonatos de Fórmula 4 de Italia y Alemania. Con un total de 22 victorias, 21 poles y 27 podios en una sola temporada, su talento se hizo evidente para todos.

En 2023, Antonelli conquistó la Fórmula Regional Europea por Alpine, logrando cinco victorias en su primera temporada. Su ascenso fue tan vertiginoso que Mercedes decidió saltar la Fórmula 3 y llevarlo directamente a la Fórmula 2, donde hizo su debut en 2024. En este nuevo reto, destacó con dos victorias y terminó en el sexto puesto del campeonato, mientras comenzaba a participar en entrenamientos libres de Fórmula 1.