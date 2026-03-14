El récord de Kimi Antonelli en el Gran Premio de China de F1 que ni Max Verstappen puede presumir

Kimi Antonelli logró en el Gran Premio de China un récord que ni Max Verstappen consiguió.

El italiano Kimi Antonelli hizo historia en el Gran Premio de China, al convertirse en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 (F1) en conseguir una pole position, un récord que ni el propio Max Verstappen puede presumir.

Con 19 años, ocho meses y 17 días, el volante de la escudería Mercedes se convirtió en el primero de esta lista, en la que rebasó al alemán Sebastian Vettel, quien tenía esta marca en sus manos desde el 2008, cuando ganó la pole position del Gran Premio de Italia con 21 años, dos meses y 11 días.

Kimi Antonelli logró en el Gran Premio de China de la F1 2026 la primera pole position en la que es su segunda temporada en el serial como piloto de Mercedes, donde es coequipero del británico George Russell.

Pilotos más jóvenes de F1 en conseguir una pole position

Kimi Antonelli (Gran Premio de China 2026-19 años, ocho meses y 17 días)

Sebastian Vettel (Gran Premio de Italia 2008-21 años, dos meses y 11 días)

Charles Leclerc (Gran Premio de Baréin 2019-21 años, cinco meses y 15 días)

Fernando Alonso (Gran Premio de Malasia 2003-21 años, siete meses y 23 días)

Max Verstappen (Gran Premio de Hungría 2019-21 años, 10 meses y cinco días)

Kimi Antonelli busca en China su segundo podio en la F1 2026

El italiano Kimi Antonelli acabó segundo en el Gran Premio de Australia, la carrera con la que se puso en marcha la Temporada 2026 de la Fórmula 1.

El oriundo de Bolonia hizo el 1-2 con su coequipero de Mercedes, George Russell, en el Circuito de Albert Park, y este domingo 15 de marzo en el Gran Premio de China busca su segundo podio de la campaña.

💬 "To take my first Grand prix pole position, along with the milestone of becoming the youngest polesitter in the sport's history, is incredible."



Hear from Kimi, George, Toto and Shov after Sprint Saturday in Shanghai 👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 14, 2026

¿En qué posición acabó Kimi Antonelli en la F1 2025?

El italiano Kimi Antonelli culminó en el séptimo sitio del campeonato de pilotos de la F1 2025, su primera temporada como piloto de Mercedes.

El volante de 19 años de edad acumuló 150 puntos a lo largo de la campaña, en la que su mejor desempeño ocurrió en el Gran Premio de Sao Paulo, carrera en la que acabó en el segundo puesto.

Kimi Antonelli es uno de los pilotos a seguir en la F1 2026, en la que promete estar en los primeros planos con Mercedes.

EVG