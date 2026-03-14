¿Checo Pérez podrá correr el Gran Premio de China después de que su Cadillac quedó deshecho?

Checo Pérez ha batallado con su Cadillac durante el fin de semana del Gran Premio de China de F1.

Luego de que el Cadillac de Sergio Checo Pérez quedó deshecho durante el Sprint del Gran Premio de China, los aficionados se preguntan si el piloto mexicano podrá correr la carrera de la Fórmula 1 (F1) en el Circuito Internacional de Shanghái, lo cual sí ocurrirá.

A pesar del hecho ocurrido durante el Sprint, Checo Pérez correrá la carrera del Gran Premio de China, la segunda en el calendario de la F1 2026, en la que largará desde la última posición.

Checo Pérez intentará obtener un mejor resultado en la carrera a celebrarse en el Circuito Internacional de Shanghái que el conseguido en el arranque de la F1 2026 en Australia, donde acabó en el sitio 16.

¿Por qué se desarmó el Cadillac de Checo Pérez?

Checo Pérez ha tenido problemas con su Cadillac en el fin de semana del Gran Premio de China, y lo peor llegó en el Sprint, pues en plena carrera su monoplaza comenzó a desarmarse.

Varias partes del carro del piloto mexicano empezaron a volar en el Circuito Internacional de Shanghái. Pérez Mendoza se comunicó por la radio con su equipo para hacerle saber este problema, el cual derivó en que finalizara en la última posición.

“Estábamos buscando reducir la resistencia para la carrera. Espero que podamos terminar la carrera con el coche completo”, señaló Checo Pérez después de la clasificación a Motorsport.

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Mission set for tomorrow. pic.twitter.com/IbuMdbJgi8 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 14, 2026

¿Cómo le fue a Checo Pérez la última vez que corrió el Gran Premio de China?

Checo Pérez culminó en la tercera posición en el Gran Premio de China del 2024, cuando disputó su cuarta y última temporada como coequipero del neerlandés Max Verstappen en Red Bull.

Aquel es el único podio que el volante nacido en Guadalajara, Jalisco, ha conseguido en una carrera en el Circuito Internacional de Shanghái. En dicha carrera, el mexicano quedó ubicado detrás de Max Verstappen y Lando Norris.

El segundo mejor resultado de Checo Pérez en el Gran Premio de China ocurrió en la campaña del 2019, cuando consiguió el octavo sitio. En ese momento, el tapatío formaba parte de Racing Point.

EVG