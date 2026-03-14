¿Qué necesita Isaac del Toro para coronarse en la Tirreno-Adriático?

Isaac del Toro está muy cerca de proclamarse campeón de la Tirreno-Adriático.

El ciclista mexicano Isaac del Toro está a las puertas de proclamarse campeón de la Tirreno-Adriático, la prestigiosa y denominada “Carrera de los Dos Mares”, pues su triunfo en la etapa 6, la penúltima, lo puso muy cerca de coronarse.

Su cardiaca victoria en la etapa 6 de esta carrera mantuvo al integrante de UAE Team Emirates XRG como líder de la clasificación y ahora le lleva 42 segundos de ventaja al italiano Giulio Pellizzari (BORA) y 43 al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), sus principales rivales en el transcurso de la semana.

La séptima y última etapa de la Tirreno-Adriático se lleva a cabo este domingo 15 de marzo con una etapa plana entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, un recorrido sin grandes dificultades que, a reserva de algo extraordinario, servirá para que Isaac del Toro conserve su ventaja y levante oficialmente el “Tridente”.

Así va la clasificación en la Tirreno-Adriático

Isaac del Toro — UAE Team Emirates XRG — 24:57:20

Giulio Pellizzari — Red Bull–BORA–hansgrohe — +0:42

Matteo Jorgenson — Team Visma | Lease a Bike — +0:43

Tobias Halland Johannessen — Uno‑X Mobility — +1:15

Primož Roglič — Red Bull–BORA–hansgrohe — +1:21

Está completamente LOCO Isaac del Toro 🔥🔥🔥



Atacado por todo lados, y cuando apretó, se le escapó a todos!!



Impresionante 🇲🇽🚲



pic.twitter.com/8pdydpYoLB — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) March 14, 2026

¿Cuánto triunfos tiene Isaac del Toro en el 2026?

Con su triunfo en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático, el mexicano Isaac del Toro llegó a cuatro victorias en lo que va del 2026.

Los otros triunfos del de Ensenada en lo que va del año fueron en las etapas 1 y 6 UAE Tour, competencia en la que se coronó para obtener su primer título general en una carrera World Tour.

La victoria conseguida en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático le permitió a Isaac del Toro aumentar su ventaja de 34 a 42 segundos sobre el italiano Giulio Pellizzari, de BORA.

¿Cuál es la próxima competencia de Isaac del Toro?

Tras el final de la Tirreno-Adriático, que acaba este domingo 15 de marzo, el siguiente compromiso para el mexicano Isaac del Toro será el próximo 21 de marzo, cuando se lleve a cabo la edición 117 de la Milán-San Remo, conocida como la “Classicissima”.

EVG