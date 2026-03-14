Isaac del Toro gana la etapa 6 de la Tirreno-Adriático y mantiene el liderato tras un cierre de alarido

Isaac del Toro festeja su triunfo en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático.

El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la etapa 6 de la Tirreno-Adriático después de un cierre de alarido, con lo que mantiene el liderato de la competencia a falta de solamente una etapa para que concluya la misma, por lo que es el virtual campeón.

El integrante del UAE Team Emirates XRG se impuso este sábado tras un cierre espectacular, mismo que le permite mantener la primera posición de la clasificación con 23 segundos de ventaja.

¡ISAAC DEL TORO SE LLEVA LA ETAPA REINA! 🤩 🇲🇽



Otro cierre épico en el Tirreno - Adriatico



¡Para disfrutarse mil veces! 👏 pic.twitter.com/hFpIH4OIFx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 14, 2026

Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, es el primer mexicano en la historia en ganar una etapa de la Tirreno-Adriático, carrera que se realiza en Italia desde 1966.

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Así fue la victoria del Isaac del Toro en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático

En menos de medio kilómetro, el mexicano Isaac del Toro dejó atrás al noruego Tobias Halland, quien cruzó la meta tres segundos después en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático.

El estadounidense Matteo Jorgenson culminó en la tercera posición, en tanto que el italiano Giulio Pellizzari acabó cuarto luego del desgaste que sufrió en sus intentos ofensivos.

Isaac del Toro mostró una madurez excepcional para conseguir el primer sitio en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático, pues nunca cayó en las trampas de Giulio Pellizzari, quien aceleró en los ascensos y probó las piernas del de Ensenada, quien se mantuvo a rueda.

El ciclista mexicano lanzó su ataque a menos de 500 metros de la meta con un movimiento limpio. “Habíamos estado cerca antes, pero hoy se nos dio el triunfo. Estoy feliz por el trabajo de hoy, por el trabajo de mis compañeros; estoy orgullo de ellos”, dijo el tricolor después de cruzar la meta.

¿Cuántas victorias tiene Isaac del Toro?

Con su triunfo en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático, el ciclista mexicano Isaac del Toro llegó a 25 victorias en su carrera.

El ciclista de 22 años de edad está ratificando en sus primeras competencias del 2026 el gran presente que vive, mismo que se vio reflejado en meses pasados al recibir el Premio Nacional del Deporte en la categoría de deporte profesional.

EVG