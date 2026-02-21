El VIDEO de los aficionados mexicanos apoyando a Isaac del Toro que pone la piel chinita de solo escucharlo

Isaac del Toro sigue dando de qué hablar en el ciclismo mundial y este fin de semana se llevó la victoria en la sexta etapa del UAE Tour, con lo que se coloca en el primer puesto y es líder general de la competencia a una fase de terminar la competencia.

Pero la imagen que se llevó los reflectores en la victoria del atleta mexicano ocurrió en la recta final del recorrido, pues ‘El Torito’ se encontró con un grupo de aficionados mexicanos que comenzaron a echarle porras y gritarle en cuanto vieron que Isaac del Toro iba solo hacia la meta.

Gritos como “ya no te alcanzan”, “ya no te van a alcanzar”, “es tuyo”, “vamos, vamos, ya se quedó”, “es la última subida, Torito”, “vamos, Torito” fue lo que se pudo escuchar por parte de los mexicanos que acompañaron a Isaac del Toro en la última recta de la carrera.

EL MOMENTO QUE QUEDARÁ PARA LA HISTORIA... 🥹 🇲🇽



Isaac del Toro a momentos de ganar la sexta etapa, alentado por cuatro mexicanos que representan a todo un país 👏 👏 👏 pic.twitter.com/9njiMirqb6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 21, 2026

Isaac del Toro lidera la tabla del UAE Tour 2026 a falta de una fase en la competencia

Después de terminar en el tercer puesto del ranking de la UCI el año pasado, Isaac del Toro busca su primera victoria del 2026 para iniciar la temporada con el pie derecho con una victoria en la competencia local de su equipo.

De momento, el mexicano suma un tiempo de 18:13:42 después de seis fases en el torneo; detrás de él está el ciclista italiano Antonio Tiberi del equipo Bahrain Victorious con un tiempo de 18:14:02, casi un minuto por debajo del ‘Torito’.

La última fase de la competencia será este 22 de febrero en una carrera sprint que consta de 149 kilómetros que inicia en el Zayed National Museum y termina en Abu Dhabi Breakwater, donde Isaac del Toro podría firmar su primera victoria del año e irse colocando en los primeros puestos del ranking de la UCI.

Isaac del Toro tendrá su debut en el Tour de France este año

Antes de que terminara el 2025, Isaac del Toro confirmó que este año participará en el Tour de France, la competencia más importante en el ciclismo y que el año pasado no pudo disputar por reglas que tiene su equipo.

Ya que el mexicano disputó el Giro de Italia, el UAE Team Emirates XRG tiene en su reglamento que un ciclista menor de 25 años no puede disputar dos grandes vueltas el mismo año, por lo que ‘El Torito’ no tuvo actividad en Francia.

Sin embargo, esta participación no tardó en llegar, pues será este 2026 cuando veamos al oriundo de Ensenada, Baja California, codearse contra los mejores ciclistas del mundo y llevarse una victoria en esta competencia que quedará para la historia.

