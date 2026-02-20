Isaac del Toro sigue en segundo lugar del UAE Tour 2026 al finalizar la quinta etapa

El italiano Jonathan Milan ganó la quinta etapa del UAE Tour 2026, sin embargo, en la clasificación general su compatriota Antonio Tiberi sigue como líder y el mexicano Isaac Del Toro se mantiene en la segunda posición, buscando su primer gran triunfo en 2026.

Lo malo de la jornada que El Torito perdió la camisa verde como el líder de la clasificación de puntos. El nuevo portador de este jersey es Jonathan Milan.

Esta etapa se pareció a la anterior, en donde no hubo muchos movimientos y los líderes se quedaron en sus posiciones. De esta manera Isaac del Toro tiene todo para ir por la victoria en la etapa final.

Resultado de la quinta etapa

Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Erlend Blikra (Uno-X Mobility)

Matteo Malucelli (XDS Astana Team)

The biggest cheer at the @uae_tour today was reserved for @AdamYates7! 👋



Adam and the guys are racing in and out of Dubai this afternoon. We can expect a sprint finish at the Hamdan Bin Mohammed Smart University 💥#WeAreUAE | #UAETour pic.twitter.com/ddILqBCa10 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 20, 2026

Clasificación general

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Harold Tejada (XDS Astana Team)

Jonathan Milan habla tras ganar la quinta etapa

“Tras terminar tercero aquí el año pasado, sabía lo importante que era estar delante en la penúltima curva. Pero aún faltaba mucho para la meta”.

All home safe and sound on stage 5 of the @uae_tour! 🇦🇪



🔜 Attention turns to tomorrow and Jebel Hafeet. #WeAreUAE pic.twitter.com/eM2FqNl5Y4 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 20, 2026

“Mi equipo había controlado muy bien la etapa, pero al final fue difícil mantener la concentración. Sin embargo, me posicionaron muy bien y encontré la manera de esprintar. Estoy muy contento con este resultado”.

“Quería conseguir el mejor resultado después del enorme esfuerzo de mis compañeros. Mañana no será una etapa para mí, pero espero volver a ganar el domingo”.

aar