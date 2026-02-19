El mexicano Isaac del Toro se mantiene en el segundo lugar general del UAE Tour y gana la camiseta verde

El ciclista mexicano Isaac del Toro se mantiene en el segundo lugar general del UAE Tour luego de la cuarta etapa. El nacido en Baja California se encuentra a 21 segundos de distancia del italiano Antonio Tiberi, líder con tiempo total de 11:12:09.

En la cuarta etapa del UAE Tour el mexicano culminó en el lugar 23. El vencedor de la fase de 182 km fue el italiano Jonathan Milan, quien con un sprint en el último kilómetro de la carrera terminó por delante del británico Ethan Vernon y su compatriota, y hermano, Matteo Milan.

“La verdad es que tenía dudas sobre un sprint final masivo hoy. La escapada fue muy fuerte. Siempre nos llevaban dos o tres minutos de ventaja. Mis compañeros han sido fuertes para perseguirlos”, dijo el ganador de la etapa.

Isaac Del Toro recibió la camiseta verde de manos de la Sra. Shaikha Al Zaabi, jefa de la Sección de Comunicación del Consejo de Deportes de Abu Dabi, y el Sr. Abdullah Al Khudaim, director del Centro de Satisfacción del Cliente del Municipio de Fujairah. ı Foto: Sitio UAE Tour

Isaac del Toro se recuperó en el UAE Tour luego de terminar en el segundo lugar de la tercera etapa, para colocarse en el segundo puesto de la clasificación. Y aunque terminó lejos del podio, sigue cerca del líder.

Además, el Torito ahora es el portador del Mailot Verde, que se le entrega al líder de la clasificación por puntos.

“A solo 1 km de meta, estaba un poco más tranquilo, pero el último kilómetro siempre es como una lavadora. Sin embargo, mi equipo logró mantenerme al frente. Me colocaron en la mejor posición. Solo tuve que esprintar y estoy muy contento con mi rendimiento”, agregó Jonathan Milan.

Resultados provisionales

Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Ethan Vernon (NSN Cycling Team)

Matteo Milan (Groupama-FDJ United)

Clasificación general

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Harold Tejada (XDS Astana Team)

“También estoy muy contento por mi hermano pequeño, Matteo, que también está entre los tres primeros. Esta es nuestra primera carrera juntos. Me alegro de que no me haya ganado hoy, pero quizás algún día lo haga”, dijo el ganador del día.

El UAE Tour 2026 sigue mañana con la quinta etapa, Dubai Al Mamzar Park-Hamdan Bin Mohammed Smart University, que comprende 168 kilómetros.

