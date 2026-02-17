Isaac del Toro pierde el liderato del UAE Tour 2026 y es décimo de la general tras la segunda etapa

El ciclista mexicano Isaac del Toro cedió lugares de la clasificación general del UAE Tour 2026 luego de terminar en la posición 25 del crono y se coloca en décimo lugar de la tabla tras la segunda etapa.

Luego de ganar la primera etapa y colocarse como líder general, el Torito terminó 42 segundos por detrás del ganador Remco Evenepoel. Ahora el atleta tricolor está a 32 segundos del belga en la clasificación general.

A fine effort against a blustery wind sees @ISAACDELTOROx1 cede the @uae_tour leader’s jersey to stage winner, Remco Evenepoel 💨



On stage 2, @FlorianVermeers rode to eighth place, with @RuneHerregodts rounding out the top 10.



🙏 Attention turns to tomorrow! #WeAreUAE pic.twitter.com/SuS51U0Axa — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 17, 2026

La siguiente etapa del UAE Tour es una carrera de montaña, la especialidad de Isaac del Toro, quien en 2025 se destapó como uno de los mejores deportistas mexicanos del año. El nacido en Ensenada, Baja California, fue subcampeón del Giro de Italia.

TE RECOMENDAMOS: Arrancan playoffs de Champions League Real Madrid tiene una racha de 61 años sin vencer al Benfica

El Torito empezó 2026 ganando la etapa 1 del UAE Tour con un sprint de poco más de 200 metros. Fue la victoria 22 en su trayectoria como profesional y la número 11 para el UAE, que representa la 766 para la formación emiratí en su historia.

¿Cuántas victorias logró Isaac del Toro en la temporada pasada?

It was 🔴 instead of the 🦅 for @ISAACDELTOROx1 on Al Hudayriat Island.



With the ITT in the rearview mirror, it’s all eyes to Jebel Mobrah for a brand-new summit finish! 🔜🇦🇪 #WeAreUAE | #UAETour pic.twitter.com/kLO1IPzIuR — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 17, 2026

Isaac del Toro empezó a escribir su nombre en letras de oro desde el año pasado en el ciclismo profesional, pues el mexicano irrumpió con fuerza dentro de este deporte con sus actuaciones en el Giro de Italia, donde mantuvo la Maglia Rosa durante 11 días seguidos.

En la temporada pasada, ‘El Torito’ logró 18 victorias en total, siendo de las más importantes las etapas del Giro de Italia, Milano-Torino, GP Industria & Artigianato, Copa Sabatini, Giro dell’Emilia, Gran Piemonte, Giro del Veneto, Vuelta a Austria y Vuelta a Burgos.

Además, Isaac del Toro estuvo presente en su tierra Ensenada, Baja California, en los últimos meses del año para disputar el Campeonato Nacional de México, llevándose la victoria tanto en la prueba contrarreloj como en la de ruta, y este 2026 busca superar estos números.

aar