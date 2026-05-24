Liam Lawson explota con Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá de F1; “es agresivo”

Checo Pérez en la carrera sprint del GP de Canadá de F1

Una vez más Checo Pérez y Liam Lawson protagonizaron un encontronazo en las Fórmula 1, ahora en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá en donde tuvieron una intensa batalla en pista, por la cual Sergio Pérez terminó sancionado y Lawson dijo que el tapatío es "agresivo".

“Obviamente intentaba remontar desde atrás, y tengo que tener cuidado al competir contra él. Es bastante agresivo, así que al final me tiró y decidí no volver a competir contra él”, dijo Liam Lawson, quien fue el causante de la penalización al mexicano.

Best day so far for @cadillacF1

Good fighting in the Sprint, getting closer to the points. Vamos! 👊



El mejor día para @Cadillac_F1, cada vez más cerca de los puntos. pic.twitter.com/ZvAYCXtnZu — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 24, 2026

¿Qué pasó entre Checo y Lawson?

Checo Pérez, hacia el final de la carrera sprint, defendió su posición con mucha ferocidad, pues estaba en el lugar 11, su mejor resultado. En un momento Lawson lo atacó por el exterior y el mexicano no permitió que pasara, cerrando el espacio en un movimiento que los comisarios desaprobaron.

El originario de Guadalajara calificó de “injusta” la medida de los oficiales, pues con la penalización Checo pasó de 11 a 15 en la carrera sprint del GP de Canadá.

“En mi opinión, es totalmente injusto, pero independientemente de eso, fue un rendimiento excelente. Logramos mantener a muchos coches detrás, y sí, estoy muy contento con eso”, dijo.

Sunday on the St. Lawrence River >>> pic.twitter.com/OVudodq0Iw — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 24, 2026

Russell gana la carrera sprint del GP de Canadá

George Russell tuvo un altercado con su compañero de Mercedes Kimi Antonelli en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, enviando al joven astro al césped en un entretenido duelo que le redituó la victoria desde la pole.

Russell, quien consiguió la pole para buscar la defensa del título del Gran Premio el domingo en el Circuito Gilles Villeneuve, resistió un par de ataques de Antonelli en la sexta de 23 vueltas cuando los pilotos hicieron contacto en la primera curva, lo que obligó al italiano de 19 años a irse a la hierba.

“Eso fue muy sucio”, señaló Antonelli, furioso, en una de varias quejas mientras las emociones se desbordaban por la radio del equipo. Antonelli, ganador de las últimas tres carreras de Gran Premio, acusó a Russell de sacarlo de la pista. Exigió una sanción.

“Concéntrate en conducir, por favor, no en quejarte por la radio”, añadió el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff a Antonelli.

“Necesito volver a revisarlo. En el momento las emociones estaban a flor de piel y, obviamente, yo estaba muy molesto”, manifestó Antonelli en una conferencia de prensa posterior, instantes después de un frío apretón de manos con Russell en la línea de meta.

aar