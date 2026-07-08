César Montes ya tiene nuevo club tras el Mundial 2026 y su destino está lejos de Rusia

César Montes se irá lejos de Rusia después de su participación con México en el Mundial 2026.

El defensa César Montes daría un giro radical en su carrera tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Reportes indican que el sonorense dejaría de jugar en Rusia, donde desde 2024 forma parte del Lokomotiv de Moscú, para regresar a la Liga MX para reforzar la zaga del Cruz Azul.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, la Máquina ya tiene negociaciones avanzadas para hacerse de los servicios del Cachorro, quien juega en Europa desde 2023. Su regreso al futbol mexicano se daría porque no tendría, hasta el momento, otra oferta concreta en el viejo continente.

🚨 CRUZ AZUL CERCA DE CERRAR LLEGADA DE CÉSAR MONTES ⚽️🔥



Con información de César Luis Merlo, Cruz Azul ya tiene negociaciones avanzadas para fichar a César Montes.



La Máquina ya incorporó a Alan Montes y ahora busca reunir a los hermanos en La Noria. 🚂💙



El defensor del… pic.twitter.com/ColMYcumch — Vamos.Show (@vamos_show) July 8, 2026

César Montes jugaría al lado de su hermano

En caso de concretarse la llegada de César Montes a Cruz Azul, el futbolista de 29 años se convertiría en compañero de su hermano Alan, quien también juega de defensa central. Los de la Noria lo repatriaron tras su paso por el Serik Belediyespor.

El Cachorro dejó de jugar en la Liga MX en 2022, cuando se apartó de la plantilla del Monterrey para comenzar su aventura en el balompié europeo con el Espanyol de Barcelona.

César Montes debutó como en la Primera División del balompié nacional en agosto de 2015 con Rayados, en una victoria por marcador de 4-1 sobre los Dorados de Sinaloa.

El desempeño de César Montes en el Mundial 2026

César Montes jugó cuatro de los cinco partidos que la Selección Mexicana disputó en la Copa del Mundo 2026, en la que fue eliminada por Inglaterra en la ronda de octavos de final.

El Cachorro solamente se perdió el triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur en la segunda jornada de la fase de grupos, esto luego de que fue expulsado en el encuentro inaugural ante Sudáfrica por una falta sobre Khuliso Mudau.

César Montes fue titular en los otros cuatro encuentros de México en el Mundial 2026. Sin embargo, el sonorense salió de cambio al medio tiempo del choque contra Inglaterra por molestias musculares en el abductor.

EVG