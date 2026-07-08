¿Otra mudanza?... Cruz Azul tendría nueva casa para el Apertura 2026 y no sería el Estadio Azteca

El Estadio Ciudad de los Deportes luce como la principal opción para recibir a La Máquina.

Cruz Azul estaría muy cerca de sumar un nuevo capítulo a su inusual recorrido por distintos estadios. A pocos días del arranque del Apertura 2026, todo apunta a que La Máquina disputaría sus partidos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, dejando nuevamente en pausa su regreso al Estadio Azteca.

De acuerdo con información de Claro Sports, la directiva celeste contempla seriamente utilizar el inmueble de la colonia Nochebuena durante todo el torneo, a pesar de mantener un contrato vigente con el Estadio Azteca hasta el año 2031.

El Azteca volvería a quedar en pausa

Aunque Cruz Azul regresó al Estadio Azteca durante la parte final del Clausura 2026, la posibilidad de mantenerse ahí para el siguiente campeonato luce complicada por cuestiones logísticas y operativas.

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Ante este panorama, el Estadio Ciudad de los Deportes se perfila como la mejor alternativa para recibir los encuentros del vigente campeón de la Liga MX, ya que el inmueble se mantiene en condiciones para albergar futbol de Primera División y representa un escenario conocido tanto para jugadores como para la afición celeste.

La larga ruta de Cruz Azul por diferentes estadios

La búsqueda de una casa estable se ha convertido en una constante para Cruz Azul durante los últimos torneos.

Tras abandonar el Estadio Azteca por las remodelaciones rumbo al Mundial 2026, La Máquina regresó al Estadio Ciudad de los Deportes, donde disputó buena parte de los torneos de 2024.

Posteriormente, durante 2025, el conjunto cementero se mudó al Estadio Olímpico Universitario, inmueble que utilizó como sede temporal después de que América tomara prioridad en la colonia Nochebuena.

El Clausura 2026 fue todavía más complejo para los celestes. Iniciaron el torneo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, posteriormente volvieron al Estadio Azteca para cerrar la fase regular y disputar parte de la Liguilla, y finalmente regresaron al Estadio Ciudad de los Deportes para disputar la Final de Ida frente a Pumas.

¿La buena suerte está en la colonia Nochebuena?

El posible regreso también tiene un componente simbólico. Fue precisamente en el Estadio Ciudad de los Deportes donde Cruz Azul levantó el título del Clausura 2026 y conquistó su décima estrella, por lo que muchos aficionados ya consideran ese inmueble como un escenario especial para el equipo.

Mientras la directiva define la sede definitiva para el Apertura 2026, todo indica que La Máquina volverá a instalarse, al menos por un torneo más, en el estadio donde recientemente volvió a celebrar un campeonato.

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