De leyenda a promesa: Don Guillermo Ochoa reconoce a Gilberto Mora con un mensaje que ilusiona al futbol mexicano

Gilberto Mora continúa sumando momentos inolvidables en uno de los años más importantes de su carrera. Después de convertirse en una de las grandes revelaciones de México durante el Mundial 2026 y concluir sus estudios de preparatoria, el joven futbolista recibió una felicitación muy especial por parte de Guillermo Ochoa.

El histórico guardameta de la Selección Mexicana utilizó sus redes sociales para reconocer el esfuerzo del mediocampista de Xolos, quien recientemente celebró su graduación junto a familiares, amigos y compañeros de generación.

Nuestro Gilberto Mora se graduó de la prepa 😭🫶🏻 según llevaron a Mora de cartón porq no alcanzó presentarse, se vienen cositas porq va a cumplir sus 18 años en unos meses y empiezan los negocios para q se vaya a Europa según pic.twitter.com/XZ2izuJqNy — cin 🇲🇽⚽️/ Israel Reyes (@cinthyaxliam) July 8, 2026

El emotivo mensaje de Ochoa a “Morita”

A través de una historia en Instagram, Ochoa compartió un mensaje lleno de reconocimiento y buenos deseos para el juvenil mexicano.

“¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar.

Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El futbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona. ¡Orgulloso de ti!“, escribió Ochoa Magaña.

Las palabras del cinco veces mundialista fueron ampliamente aplaudidas por los aficionados, quienes destacaron el respaldo que una figura histórica del futbol mexicano le brinda a una de las mayores promesas de la nueva generación.

Gilberto Mora vive semanas inolvidables

La graduación de Gilberto Mora llegó apenas unos días después de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde el mediocampista se consolidó como una de las grandes apariciones del torneo con actuaciones que despertaron el interés de clubes europeos y el reconocimiento de exfutbolistas.

Tras regresar a Tijuana, el jugador de Xolos recibió su certificado de preparatoria, imágenes que rápidamente se viralizaron y provocaron cientos de mensajes de felicitación por parte de aficionados y personalidades del deporte.

El respaldo de una leyenda del futbol mexicano

El mensaje de Guillermo Ochoa representa mucho más que una simple felicitación. El arquero, considerado uno de los máximos referentes en la historia de la Selección Mexicana, reconoció no solo el crecimiento futbolístico de Mora, sino también la importancia de mantener los estudios y los valores personales mientras construye su carrera profesional.

Con apenas 17 años, Gilberto Mora continúa escribiendo sus primeros capítulos como futbolista, ahora con el respaldo de una leyenda del Tricolor que le recordó que la graduación es solo una meta más en un camino que promete estar lleno de nuevos retos y sueños por conquistar

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