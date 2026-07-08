Francia vs Marruecos: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos ponen en marcha los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

El Estadio Boston recibe el juego entre Francia y Marruecos, el primero correspondiente a la ronda de cuartos de final del Mundial 2026, este jueves 9 de julio. Estas selecciones se reencuentran cuatro años después de que en Qatar 2022 Les Bleus se impusieron 2-0 en las semifinales.

Los Leones del Atlas vienen de golear 3-0 al coanfitrión Canadá, mientras que Les Bleus batallaron de más para dejar en el camino a una combativa Paraguay que vendió cara la derrota en octavos de final.

En préparation pour France-Maroc 🧤💪 pic.twitter.com/HK3FoHr7pX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 8, 2026

Es la séptima ocasión que se enfrentan las selecciones de Francia y Marruecos. Los galos tienen ventaja con cuatro victorias y dos empates, uno de los cuales fue un 2-2 previo al Mundial de 1998 en suelo francés, en el que los africanos ganaron 6-5 en tanda de penaltis.

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¿Dónde ver EN VIVO el Francia vs Marruecos?

El partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se jugará este jueves 9 de julio, en el Estadio Boston, ubicado en Foxboro, Massachusetts, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 14:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

Fecha : Jueves 9 de julio

Hora : 14:00

Estadio : Boston

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Francia y Marruecos

FRANCIA : Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

MARRUECOS: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi.

التركيز على ربع النهائي 💪



Full focus on the Quarter-final 🎯#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jlQHQGnrsz — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 8, 2026

Deschamps descarta afectación a Mbappé tras insultos racistas

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, salió al paso de cuestionamientos sobre si el astro Kylian Mbappé podría verse afectado por la polémica desatada por los insultos proferidos en su contra por una senadora paraguaya. El delantero del Real Madrid respondió a los mismos.

“Kylian es fuerte y no le afecta nada de lo que se dice. Está en lo suyo”, dijo Deschamps. ”No le importa nada y está a un gran nivel”, agregó el timonel.

Fiscales franceses abrieron una investigación por insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia por los improperios formulados por Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, en su cuenta de X, después de que Mbappé convirtió el penalti decisivo el sábado, en la victoria sobre Paraguay. Amarilla se burló de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés.

Las preguntas sobre el arbitraje surgieron después de que tres jugadores franceses recibieran tres tarjetas amarillas en la ronda anterior, frente a ninguna para Paraguay en un partido muy ríspido.

EVG