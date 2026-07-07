¿POLÉMICA? La FIFA designa al cuerpo arbitral para el Francia contra Marruecos y TODOS son argentinos

El Mundial 2026 está llegando a su fin y se acercan los partidos más llamativos del torneo, en los que los silbantes deben estar concentrados en todo momento para no equivocarse en su decisión. Sin embargo, la designación arbitral para el Francia contra Marruecos ya generó polémica en redes sociales.

El silbante argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el compromiso entre Les Blues y los Leones del Atlas, pero lo que generó controversia entre la afición es que todo el cuerpo arbitral para este cotejo es de la misma nacionalidad, desde los abanderados hasta el VAR Assistant.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

¿En cuántos partidos ha participado el argentino Facundo Tello?

Facundo Tello fue uno de los 52 árbitros centrales que convocaron para el Mundial 2026 y el encuentro entre Francia y Marruecos será el primero de eliminación directa para el silbante argentino de 44 años.

La primera aparición en el torneo del juez central fue el 12 de junio del 2026, cuando participó en el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, mientras que su segunda aparición ocurrió en Sudáfrica en contra de Corea del Sur, compromiso que ganaron los Bafana Bafana para clasificarse como segundo lugar del Grupo A.

Ahora es turno de que Facundo Tello tenga su primera experiencia en un cotejo de eliminatoria directa y uno de los más llamativos de los cuartos de final, aunque tendrá aún más presión por la polémica de tener toda la terna arbitral de la misma nacionalidad.

Facundo Tello durante el Canadá vs Bosnia y Herzegovina. ı Foto: Reuters

¿En qué competiciones participa Facundo Tello?

Facundo Tello participa en uno de los torneos más exigentes del futbol, la Copa Libertadores, pero al ser argentino, su mayor actividad la tiene en la primera división de su país.

Sin embargo, en el torneo internacional de Sudamérica ha participado en 44 encuentros, mostrando 11 tarjetas rojas y marcando 20 penales. En la Liga Profesional de Futbol de Argentina tiene 198 compromisos, 77 cartones de expulsión y 48 penales marcados.

Además, fuera del continente ha sumado minutos en Mundial de Clubes, Saudi Pro League, UAE Pro League, Eurocopa y algunos partidos amistosos, lo que ayuda a expandir su currículum y darle más experiencia en el campo.

DCO