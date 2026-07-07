Las polémicas jugadas con las que el árbitro habría ‘ayudado’ a Argentina ¿Fraude?

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una intensa controversia luego de la remontada 3-2 sobre Egipto, resultado que provocó una ola de críticas contra el árbitro francés François Letexier y el sistema de videoarbitraje (VAR).

Las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes con las etiquetas “robo”, “VARgentina” y “Mundial amañado”, mientras jugadores, cuerpo técnico y aficionados egipcios aseguraron que las decisiones arbitrales terminaron inclinando el partido a favor de la Albiceleste.

La principal polémica ocurrió al minuto 57, cuando Egipto consiguió el que parecía ser el 2-0 gracias a un remate de Mostafa Zico.

Sin embargo, tras una revisión en el VAR, Letexier decidió invalidar la anotación por una supuesta falta previa de Marawan Attia sobre un defensor argentino durante el inicio de la jugada.

La decisión provocó de inmediato los reclamos del conjunto africano, que consideró excesivo retroceder varios segundos en la acción para encontrar una infracción.

Un recopilado de 4 minutos mostrando los momentos en los que Argentina fue favorecida contra Egipto.



Simplemente un escándalo mundial.

Cuanta suciedad involucrada. 🤢 pic.twitter.com/jeRDIpIaBq — Arielipillo (@arielipillo) July 8, 2026

Los penales que Egipto reclamó y nunca llegaron

La segunda acción que desató la indignación llegó en el tiempo agregado. Con el marcador empatado 2-2, los futbolistas egipcios reclamaron dos posibles penales dentro del área argentina, uno de ellos tras un contacto sobre Mohamed Salah. El árbitro dejó seguir la jugada y el VAR tampoco llamó a revisión.

Instantes después, Argentina aprovechó el contragolpe y Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo, una secuencia que alimentó todavía más las acusaciones de los jugadores y aficionados egipcios, quienes consideraron que primero debió revisarse la acción dentro del área antes de validar el gol del triunfo argentino.

“El Mundial estaba amañado”: la dura reacción de Egipto

Tras el silbatazo final, el seleccionador Hossam Hassan lanzó duras críticas contra el trabajo arbitral y aseguró que el torneo estaba “amañado”, además de afirmar que no volvería a ver el Mundial después de la eliminación de su equipo.

Las declaraciones fueron respaldadas por varios integrantes del plantel, quienes insistieron en que las decisiones arbitrales cambiaron el rumbo del encuentro.

Las críticas también inundaron las redes sociales, donde miles de aficionados utilizaron términos como “robo”, “VARgentina” y “fraude” para cuestionar la actuación del cuerpo arbitral.

Escandaloso robo a Egipto !!!



¡De un penal legítimo para Egipto que no se concede!!!!!



¡Se convierte en gol para Argentina!!!



¡El árbitro se niega revisar el VAR !!!



Escándalo… ¡QUÉ VERGÜENZA LA AYUDA A ARGENTINA!!!



Compartanlo antes de que lo bajen #RTMasivo pic.twitter.com/UvPCc7K8uz — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) July 7, 2026

¿Realmente hubo fraude?

Aunque las decisiones del árbitro generaron una enorme polémica, hasta el momento no existe evidencia que demuestre un arreglo del partido o algún tipo de fraude.

Algunos exárbitros respaldaron la anulación del gol al considerar que sí existió una falta previa, mientras que sobre los supuestos penales señalaron que los contactos no eran suficientes para marcar la infracción.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL