Ni la remontada salvó a Argentina de los memes tras eliminar a Egipto

Argentina consiguió una remontada de locura para vencer 3-2 a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, pero mientras la Albiceleste celebraba el pase, las redes sociales disputaban otro partido: el de los memes.

La polémica arbitral, el VAR y el sufrido triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni convirtieron al encuentro en tendencia mundial.

Durante más de 70 minutos parecía que Egipto daría el gran campanazo del torneo. Los africanos ganaban 2-0 y tenían contra las cuerdas al vigente campeón del mundo. Sin embargo, la reacción argentina cambió el rumbo del encuentro y también el humor de internet, donde las publicaciones comenzaron a multiplicarse a toda velocidad.

La mayoría de los memes giró en torno a las decisiones arbitrales.

Frases como “El árbitro fue el mejor refuerzo de Argentina”, “El VAR ya tenía boleto a cuartos” y “FIFA no ocultó a su favorito” inundaron X, Facebook e Instagram.

Going from watching Argentina vs Egypt

to Switzerland vs Colombia like... pic.twitter.com/jxQfNjIlwy — Troll Football (@TrollFootball) July 7, 2026

El Egipto vs Argentina descripción grafica pic.twitter.com/x8tQyVClJV — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) July 7, 2026

Lionel Messi tampoco escapó del humor. Primero fue blanco de bromas tras fallar un penal que pudo cambiar la historia del partido y, minutos después, pasó a ser el héroe de la remontada.

Penalti para Leo Messi

Argentina falla el penal pic.twitter.com/IQ9yKvF3HK — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) July 7, 2026

Los aficionados aprovecharon ese contraste para compartir montajes donde el capitán argentino pasaba, en cuestión de segundos, de “villano” a “salvador”.

Toda LATAM uniéndose para apoyar. 💪 pic.twitter.com/kZWE4oqdaY — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) July 7, 2026

Del lado egipcio, la indignación también se transformó en creatividad.

Las redes recuperaron el gesto del técnico Hossam Hassan y las declaraciones en las que aseguró que el encuentro había estado “amañado”, alimentando aún más una conversación que dividió a los aficionados entre quienes defendían las decisiones arbitrales y quienes insistían en que Egipto fue perjudicado.

Al final, Argentina se quedó con el boleto a los cuartos de final, pero internet emitió su propio veredicto. Entre el penal fallado, la remontada, el VAR, las protestas egipcias y el dramatismo de los últimos minutos, el duelo dejó una de las mayores fábricas de memes en lo que va del Mundial 2026.

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MSL