¿Qué significa la señal de ‘X’ que hizo Hossam Hassan, DT de Egipto, al árbitro y por qué desató un escándalo para la FIFA?

La imagen del gesto de Hossam Hassan dio la vuelta al mundo tras la eliminación de Egipto.

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo. Más allá de la remontada argentina, el entrenador egipcio Hossam Hassan cruzó los brazos en forma de “X” frente al árbitro François Letexier, un movimiento que muchos aficionados no entendieron en ese momento.

Lejos de tratarse de un gesto improvisado, la señal forma parte del protocolo oficial de la FIFA para denunciar actos de racismo o discriminación dentro del terreno de juego.

¿Qué significa el gesto que hizo Hossam Hassan?

El movimiento consiste en cruzar ambos brazos a la altura de las muñecas formando una “X”. Se trata de la señal universal creada por la FIFA para alertar al árbitro sobre presuntos actos racistas durante un partido.

La intención del organismo es que cualquier jugador, entrenador o integrante del cuerpo técnico pueda comunicar inmediatamente un incidente discriminatorio sin necesidad de interrumpir el juego con explicaciones.

Hossam Hassan realizó el gesto durante los minutos finales del encuentro, luego del tercer gol de Argentina, al asegurar que desde una zona cercana a la banca egipcia se produjeron comentarios racistas hacia su equipo.

Sin embargo, el árbitro François Letexier no activó el protocolo y, en cambio, mostró tarjeta amarilla al entrenador egipcio.

DECLARAÇÕES FORTES!



O técnico do Egito, Hossam Hassan, fez duras críticas.



“Vou dizer o que penso independentemente das consequências. Esta foi claramente uma partida manipulada e o mundo inteiro viu isso.”



“E quero dizer mais uma coisa: se eles querem tanto que a Argentina… pic.twitter.com/x4BtviYCIS — Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) July 7, 2026

¿Cuál es el protocolo antirracismo de la FIFA?

La señal forma parte de la Iniciativa Global Contra el Racismo aprobada por unanimidad durante el Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok en 2024.

Una vez que el árbitro observa el gesto, puede activar un protocolo de tres pasos:

Detener el partido y emitir una advertencia pública.

Suspender temporalmente el encuentro si los incidentes continúan.

Dar por terminado el partido en caso de persistir los actos racistas.

Además, el Código Disciplinario de la FIFA contempla multas de hasta cinco millones de francos suizos para quienes incurran en conductas discriminatorias.

DECLARAÇÕES FORTES!



Após o apito final, o técnico do Egito, Hossam Hassan, fez duras críticas.



🗣️ "Vou dizer o que penso independentemente das consequências. Esta foi claramente uma partida manipulada e o mundo inteiro viu isso."



🗣️ "E quero dizer mais uma coisa: se eles… pic.twitter.com/ridcHWZMvV — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 7, 2026

¿Por qué generó polémica?

La controversia surgió porque, según el entrenador egipcio, el protocolo nunca fue aplicado.

Tras el encuentro, Hassan aseguró que el árbitro ignoró su denuncia y reiteró que hubo comentarios racistas dirigidos hacia su banca después del tercer gol argentino.

“Este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio”, declaró además el entrenador, quien también cuestionó varias decisiones arbitrales y aseguró que Egipto no recibió un trato justo durante el encuentro.

La FIFA había reforzado su postura contra el racismo

Horas antes del partido entre Argentina y Egipto, la FIFA había publicado un comunicado reiterando su política de tolerancia cero frente al racismo, luego de diversos incidentes registrados durante el Mundial 2026.

Hasta el momento, el organismo no ha explicado públicamente por qué el protocolo no fue activado durante el partido, pese a que el entrenador egipcio realizó la señal oficial reconocida por la propia FIFA.

La imagen del gesto terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del torneo y abrió un nuevo debate sobre la aplicación real de los protocolos antirracistas dentro de la Copa del Mundo.

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