¡OFICIAL! Así se juegan los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026; conoce cruces y fechas

Jugadores de la Selección de Argentina en un partido de la Copa del Mundo 2026

Terminó la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y quedaron definidos los cuartos, recordando que para este torneo se aumentó una fase de nocaut (los dieciseisavos de final).

Por el momento campeón defensor, Argentina, se mantiene con vida dentro del torneo, aunque Egipto estuvo a diez minutos de dar una de las grandes sorpresas.

The quarter-finals are set 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

La ronda de cuartos de final del Mundial 2026 tiene cuatro partidos repartidos en tres días. Las acciones inician este jueves 9 de julio con un solo partido, igual que el sábado 10. El sábado 11 hay doble cartelera.

Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos vs. Francia-Jueves 9 de julio-14:00 horas-Estadio Boston

España vs. Bélgica-Viernes 10 de julio-13:00 horas-Estadio Los Ángeles

Noruega vs. Inglaterra-Sábado 11 de julio-15:00 horas-Estadio Miami

Argentina vs. Suiza-Sábado 11 de julio-19:00 horas-Estadio Kansas

*Los horario son del centro de México.

Equipos en cuartos de final

Marruecos

Francia

Noruega

Inglaterra

España

Bélgica

Argentina Suiza

Equipos eliminados

Canadá

Paraguay

Brasil

México

Portugal

Estados Unidos

Colombia

Egipto

Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟



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Messi brilla en la remontada de Egipto

Lionel Messi dejó derramar lágrimas cuando sonó el silbatazo final, abrumado por la emoción después de que Argentina consiguiera el martes una increíble remontada de dos goles para vencer el martes 3-2 a Egipto y avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Los tres goles de Argentina cayeron en los últimos 11 minutos del tiempo reglamentario y el tiempo añadido. Messi tuvo una participación directa, o, mejor dicho, con el pie, en dos de ellos.

Messi ayudó a que Argentina descontase a los 79 minutos al asistir en el cabezazo de Cristian Romero. Cuatro minutos después, igualó 2-2, con un zurdazo que superó al arquero egipcio Mostafa Shobeir.

Y podría decirse que incidió en el tercero cuando alzó el brazo para instruirle a Julián Álvarez que hiciera el cambio de frente a Lautaro Martínez, cuyo centro al área fue cabeceado a la red por Enzo Fernández.

Argentina pull it back late to secure their spot in the last eight! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Fue el octavo gol de Messi en este Mundial y lo colocó en la cima de una feroz pugna por la Bota de Oro. También extendió su racha goleadora a una cifra récord de nueve partidos consecutivos en los mundiales, que se remonta a la campaña que llevó a Argentina al título de 2022. El gol del martes fue el 13ro en ese tramo de nueve partidos.

El 21er tanto de Messi en su carrera mundialista, ampliando su propio récord, llegó a los 83 minutos tras una asistencia de Gonzalo Montiel. El gol igualó 2-2 el partido y redimió a Messi de un penal que le atajaron a los 19.

Cuatro minutos antes de su gol, Messi había asistido en el primer tanto de Argentina en el partido: un cabezazo de Cristian Romero a los 79 minutos. Yasser Ibrahim puso a Egipto en ventaja a los 15 minutos y Mustafa Zico hizo el segundo gol de Egipto a los 67 tras una asistencia de Haissem Hassan.

En la carrera por su primera Bota de Oro, Messi llegó al partido del martes empatado con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, con siete goles cada uno. Mbappé estaba primero gracias a dos asistencias. El inglés Harry Kane también está en la pelea con seis tantos.

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