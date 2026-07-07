Leo Messi vuelve a fallar un penal en el Mundial 2026 y Argentina está al borde de la eliminación

Leo Messi tuvo en sus pies la oportunidad de empatar el marcador ante Egipto con una pena máxima, sin embargo el delantero del Inter Miami volvió a fallar un penalti en el Mundial 2026 y la Selección de Argentina sigue abajo en el marcador.

El astro argentino tomó la esférica y se paró frente a Mostafa Shobeir en busca de su octavo gol de la competencia, lamentablemente su tiro no iba tan colocado y a media distancia, así que el guardameta de los Faraones logró atajarlo sin problema.

🚨🚨 LIONEL MESSI MISSES THE OPPORTUNITY TO EQUALIZE FOR ARGENTINA! ❌pic.twitter.com/RdWvg9BmA2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 7, 2026