Copa del Mundo

Leo Messi vuelve a fallar un penal en el Mundial 2026 y Argentina está al borde de la eliminación

Leo Messi falla desde los once pasos ante Egipto y Argentina sigue perdiendo en el marcador en los octavos de final del Mundial 2026

Leo Messi vuelve a fallar un penal.
Leo Messi vuelve a fallar un penal. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Leo Messi tuvo en sus pies la oportunidad de empatar el marcador ante Egipto con una pena máxima, sin embargo el delantero del Inter Miami volvió a fallar un penalti en el Mundial 2026 y la Selección de Argentina sigue abajo en el marcador.

El astro argentino tomó la esférica y se paró frente a Mostafa Shobeir en busca de su octavo gol de la competencia, lamentablemente su tiro no iba tan colocado y a media distancia, así que el guardameta de los Faraones logró atajarlo sin problema.

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