Bélgica cobra revancha por la polémica de Folarin Balogun y provoca a Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos

Los jugadores belgas también imitaron el famoso baile de Donald Trump tras el triunfo.

La Selección de Bélgica no dejó pasar la oportunidad de responder con ironía a la polémica que envolvió a Estados Unidos antes de los octavos de final del Mundial 2026. Luego de imponerse con autoridad por 4-1, los Diablos Rojos enviaron un claro mensaje al presidente Donald Trump, quien días antes intervino para solicitar la revisión de la expulsión de Folarin Balogun.

La victoria no solo significó el pase de Bélgica a los Cuartos de Final, sino también una especie de revancha deportiva luego de que la FIFA retirara la suspensión al delantero estadounidense, decisión que provocó molestia entre jugadores, directivos y aficionados belgas.

Bélgica responde a Donald Trump

Tras consumarse la goleada sobre Estados Unidos, la cuenta oficial de la selección belga publicó una imagen acompañada del mensaje “Overturn this” (“Anula esto”), en clara referencia a la polémica decisión de la FIFA que permitió a Balogun disputar el encuentro.

La publicación rápidamente se hizo viral y fue interpretada como una respuesta directa a Donald Trump, quien, de acuerdo con diversos reportes, sostuvo una conversación con Gianni Infantino para revisar la sanción impuesta al atacante estadounidense.

Romelu Lukaku y los jugadores también lanzaron la indirecta

La respuesta belga no quedó únicamente en redes sociales. Después de marcar uno de los goles del encuentro, Romelu Lukaku celebró llevándose la mano a la oreja mientras dirigía la mirada hacia el palco donde habitualmente se ubica Gianni Infantino, un gesto que muchos interpretaron como una indirecta hacia la polémica.

Ya en los vestidores, varios futbolistas de Bélgica también imitaron el característico baile de Donald Trump, aumentando todavía más la repercusión del episodio.

“Siempre hay justicia”

El mediocampista Nicolas Raskin aseguró tras el partido que la decisión de permitir jugar a Balogun generó inconformidad dentro del grupo, aunque también sirvió como una motivación extra.

“Siempre hay justicia en algún lugar de la vida. No creemos que haya sido justo lo que pasó. Hoy simplemente nos dio un poco más de motivación para ganar el partido”, declaró.

La federación belga incluso había solicitado explicaciones a la FIFA por el procedimiento utilizado para retirar la sanción al delantero estadounidense.

La polémica que marcó la eliminatoria

La controversia comenzó cuando Folarin Balogun fue expulsado frente a Bosnia y Herzegovina en la ronda previa. Todo apuntaba a que cumpliría un partido de suspensión, pero la FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario y dejó sin efecto el castigo horas antes del duelo frente a Bélgica.

La decisión provocó fuertes críticas desde distintos sectores del futbol internacional y cobró aún mayor relevancia después de que los belgas eliminaran con contundencia a la selección anfitriona.

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