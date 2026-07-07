Jesús Gallardo recibe una inesperada visita en su casa tras el Mundial 2026; así reaccionó el jugador (VIDEO)

Jesús Gallardo convivió con aficionados que acudieron hasta su casa para reconocer su actuación en el Mundial 2026.

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una enorme tristeza entre los aficionados, pero también un sentimiento de orgullo por varios futbolistas que dejaron todo en la cancha. Uno de ellos fue Jesús Gallardo, quien recibió una emotiva muestra de apoyo cuando decenas de seguidores acudieron hasta su casa para felicitarlo por su actuación con el Tricolor.

Lejos de ignorar el gesto, el lateral mexicano salió a recibir personalmente a los aficionados, convivió con ellos, firmó autógrafos, se tomó fotografías y agradeció el respaldo que le brindaron durante toda la justa mundialista.

Gallardo abrió las puertas de su casa

En videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales se observa una larga fila de personas esperando la oportunidad de saludar al futbolista del Toluca. Uno a uno, los seguidores se acercaban para darle un abrazo, intercambiar algunas palabras y llevarse un recuerdo del jugador.

Jesús Gallardo respondió con una sonrisa en todo momento, firmando camisetas de la Selección Mexicana, fotografías y otros recuerdos que los aficionados llevaron especialmente para él.

Además de los autógrafos y las fotografías, el ambiente fue completamente festivo, ya que también hubo música en vivo, bebidas y un ambiente de convivencia que convirtió el encuentro en una auténtica celebración para reconocer el esfuerzo del defensor mexicano.

Aficionados mexicanos fueron a la casa de Jesús Gallardo para felicitarlo por su extraordinaria Copa del Mundo. pic.twitter.com/M5sbuBAkTL — Cerebros (@CerebrosG) July 7, 2026

La afición reconoce el gran Mundial de Jesús Gallardo

Aunque México quedó eliminado tras perder 3-2 frente a Inglaterra, muchos aficionados coincidieron en que Jesús Gallardo fue uno de los futbolistas más constantes y destacados del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Su entrega, experiencia y liderazgo durante la Copa del Mundo hicieron que se ganara nuevamente el reconocimiento del público, que decidió agradecerle personalmente el esfuerzo mostrado durante todo el torneo.

Gallardo ya había recibido una serenata tras el Mundial

No es la primera muestra de cariño que recibe el defensor mexicano después del Mundial.

Días antes también se hizo viral un video donde amigos, familiares y vecinos sorprendieron a Jesús Gallardo con una serenata de mariachis para reconocer su desempeño con la Selección Mexicana, un momento que también generó miles de reacciones positivas en redes sociales.

Ahora, la visita de los aficionados a su casa confirma que el lateral se convirtió en uno de los jugadores más queridos del Tricolor durante el Mundial 2026, dejando claro que, pese a la eliminación, la afición sigue valorando a quienes dejaron todo por representar a México.

ice