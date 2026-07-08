Místico y Máscara Dorada defenderán Campeonato de Parejas de Ring of Honor

Luego de conquistar el Campeonato Mundial de Parejas de Ring of Honor, Místico y Máscara Dorada tendrán la primera defensa de su título este viernes 10 de julio, cuando enfrenten a Niebla Roja y Ángel de Oro, quienes lanzaron el reto para una imperdible función en la Arena México.

En una noche más que combina el talento del CMLL con el de la AEW y la MLW se esperan grandes emociones arriba del cuadrilátero, pues también destaca la lucha semifinal en la que el legendario Blue Panther chocará ante Claudio Castagnoli, quien hará su retorno a la Catedral de la lucha libre mexicana.

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📍Arena México

🗓️ Viernes 10 de Julio '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/K5pwnBzPZU



📲 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Leyenda”: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/eYPOibb8it — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 7, 2026

Otras luchas imperdibles en el viernes espectacular del CMLL

Por su parte, Templario, Titán y Flip Gordon buscarán imponerse a la poderosa tercia integrada por Último Guerrero, Volador Jr. e Ikuro Kwon, en una batalla que reúne experiencia, velocidad y poderío.

En las últimas semanas los ánimos han estado candentes con Star Jr. y Dragón Rojo Jr. ante Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario. Con una rivalidad en ascenso, se enfrentarán en una sensacional revancha que promete mantener la intensidad de sus anteriores enfrentamientos.

Otro de los encuentros estelares de la función será cuando El Cobarde, Felino Jr. e Hijo de Stuka Jr. expongan el Campeonato Nacional de Tríos ante Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr. La actividad comenzará con Full Metal, Pequeño Pólvora y Rostro de Acero, quienes enfrentan a Pequeño Volador Jr., Mercurio y Minos II.

Ángel de Oro y Niebla Roja fueron fuertemente respaldados por Hechicero en el encuentro estelar y aprovecharon para derrotar a Atlantis, Místico y Máscara Dorada.



Los Hermanos Chávez no perdieron el tiempo y desafiaron al Sky Team por el Campeonato Mundial de Parejas de ROH. pic.twitter.com/S3UkI1AEtS — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 4, 2026

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el viernes espectacular del CMLL?

La función de Arena México de este viernes 10 de julio se podrá disfrutar en vivo a partir de las 20:30 horas del Centro de México con la membresía en el canal de Youtube del CMLL, con la suscripción nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”; y también por la señal de Fox Sports 2. Además, su retransmisión el sábado a las 15:30 horas por el canal 9.

Los boletos para la función del Consejo Mundial de Lucha Libre se encuentran a la venta en las taquillas de la Arena México, o pueden adquirirse por el sistema Ticketmaster.

EVG