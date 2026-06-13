Tengo el corazón y fortaleza para representar a dos dinastías de alto nombre en el CMLL: Péndulo

Péndulo compartió en exclusiva con La Razón lo que significa representar a dos de las grandes dinastías de la lucha libre mexicana.

Con apenas 26 años de edad, Péndulo, uno de los rostros más jóvenes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), sabe que sobre sus espaldas carga dos legados muy grandes, pues pertenece a dos de las dinastías más importantes, la Llanes y la Guerrero, pero está convencido de que tiene la suficiente fortaleza para representarlas dignamente arriba del ring.

El gladiador originario de la Ciudad de México es hijo de Javier el ‘Gusano’ Llanes y nieto de la leyenda Enrique Llanes, además de que es sobrino de los famosos hermanos Guerrero (Armando, Eddie, Héctor y Chavo), situación que no lo inmuta.

“Para mí es un orgullo muy grande ser parte de esta familia, yo sé que tengo el corazón y la fortaleza para representarlas, pero la verdad es que sí es mucha responsabilidad, son dinastías de muy alto nombre, muy importantes en la lucha libre, pero sobre todo mucho orgullo y con muchas ganas de representar esta máscara por la familia”, resaltó Péndulo en exclusiva con La Razón.

El recorrido de Péndulo en el CMLL

Péndulo se incorporó al CMLL en agosto de 2025. El luchador define de inolvidable su experiencia hasta el momento en la empresa, pues ha aprendido muchas cosas. Sin embargo, afirma que siempre tiene presente lo conseguido por sus antecesores, por lo que su mente está enfocada en representar a su familia de la mejor manera posible.

“Tienes que dedicarte, concentrarte mucho, totalmente pensar en toda la familia que formó esto con su misma sangre y sudor, es un compromiso grande que todos los días tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y poner siempre los pies en la tierra para dar un paso más, escalón por escalón, pero siempre teniendo esos nervios de acero, la mentalidad de que todo tiene que salir bien y que estás en una de las mejores dinastías de la lucha libre”, profundizó.

En cuanto a la situación más complicada que ha enfrentado desde que se incorporó a las filas del CMLL, Péndulo reconoce que ha batallado un poco con lo perfeccionista que es la reconocida empresa en cuanto al estilo para luchar.

“Ha sido una experiencia inolvidable, inigualable, he estado aprendiendo muchísimo, llenándome de experiencias, totalmente feliz de ser parte del Consejo Mundial de Lucha Libre y cada vez más seguro, cada vez más perteneciente al lugar” Péndulo



“La parte más complicada es adaptarme a la forma de cómo luchamos aquí adentro en el Consejo, es un ambiente muy técnico en cuanto a la lucha libre, es un ambiente muy perfeccionista. Es lo que más me ha costado trabajo, porque realmente lo he disfrutado muchísimo, pero adaptarme a una nueva etapa y a nuevas arenas es lo que más se me ha complicado, pero nada tampoco de otro mundo”, admitió.

Péndulo revela sus metas en el CMLL

Representar al CMLL en el extranjero y consolidarse en las carteleras de la promotora de lucha libre más antigua de México se encuentran entre los principales objetivos de Péndulo.

“Mi principal meta a corto plazo seguir escalando en la cartelera, realmente con mi trabajo y demostrándole al público y a la gente todo lo que traigo luchísticamente, quiero escalar, quiero viajar mucho con la empresa, que me lleven a todos lados. También me gustaría ganar campeonatos, estar en los aniversarios, representar en otros países al CMLL y con dedicación y esfuerzo sé que los voy a lograr”, apuntó.

Definir el sentimiento que le produce pertenecer al CMLL en una palabra resulta difícil para el joven luchador de 26 años, quien eligió orgullo para englobar todo lo que le genera seguir los pasos de su padre, abuelo y primos.

“Es complicado decirlo en una palabra, pero sería orgullo. Me representa mucho esa palabra porque estoy muy orgulloso de lo que hago, de la empresa en la que estoy, de la familia que tengo y representar a la lucha libre mexicana es para mí todo un orgullo y sobre todo mucho respeto para toda la gente que creó esto, porque estoy siguiendo muchos legados”, sentenció Péndulo.

EVG