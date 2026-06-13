Julián Quiñones se prepara para un club grande de Europas tras la Copa del Mundo 2026; ¿se va de Arabia?

Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, fue el autor del primer gol de la Copa del Mundo 2026 y su actuación fue vista por millones de personas. El futbolista azteca ya suena para los mejores clubes de Europa.

Quiñones llegó al Mundial 2026 como el goleador de la Liga de Arabia Saudita, superando en anotaciones a Cristiano Ronaldo y luego del juego entre México y Sudáfrica se empezó a rumorar de posibles destinos, como el Chelsea de Inglaterra.

De acuerdo con información de medios nacionales e internacionales, en la Premier League es un posible destino para Quiñones, pues equipos como el Chelsea, Fulham y Aston Villa estarían interesados en sus servicios, sin nada formal por el momento. Pero el club que lo quiera de verdad deberá abrir la cartera.

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Actualmente Julián Quiñones juega en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita y de acuerdo con reportes está valuado en 30 millones de dólares, una cifra que si bien está lejos de ser exorbitante, es una inversión a tener en cuenta. Además, el sueldo del mexicano es de 4.5 millones de dólares.

Conoce a Julián Quiñones, delantero de México

Julián Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Colombia, pero llegó a México siendo muy joven para incorporarse al futbol profesional y prácticamente es formado en el ecosistema de la Liga MX, pasando incluso en Liga de Expansión.

Su talento lo llevó a destacar con Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América, donde se consolidó como uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX. Tras varios años en el país, obtuvo la nacionalidad mexicana y en noviembre de 2023 debutó oficialmente con la Selección Mexicana.

México y Quiñones se preparan para el segundo duelo del Mundial

El siguiente duelo de México y Julián Quiñones en la Copa del Mundo 2026 es el 18 de junio en la cancha del Estadio AKRON, que por primera vez en la historia recibe un duelo tricolor en la máxima cita de la FIFA.

Los Aztecas y los Guerreros de Taeguk no son ningunos desconocidos el uno del otro, pues cuenta con una rivalidad amplia para lo distante que están en cuanto a ubicación geográfica.

Han existido 19 encuentros en diversos tipos de torneos. El récord favorece ligeramente a los coreanos con ocho victorias, con cuatro empates y siete victorias para México. Desde entonces, el atacante fue ganando espacio dentro del proyecto del Tricolor hasta convertirse en una de las principales opciones ofensivas para la Copa del Mundo de 2026.

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