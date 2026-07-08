¿A qué hora juega Argentina el sábado 11 de julio? Horario, lugar, contrincante y dónde verlo

El Mundial 2026 ha tenido demasiados eventos que resuenan entre los aficionados de futbol, y ahora comenzará la fase en la que ocho equipos se enfrentarán para pasar a los cuartos de final.

Aunque los tres países que son anfitriones del Mundial este 2026 quedaron fuera del torneo luego de los partidos de octavos de final, en México aún se encuentran los Fanfest disponibles para disfrutar los juegos que aún quedan antes de la final.

La Selección de Argentina ha despertado algunos escándalos en el mundo deportivo, pues en el último encuentro que tuvo contra Egipto algunos miembros del equipo señalaron que el resultado estaba amañado.

Asimismo, denunciaron actos de discriminación durante el partido, actitudes antideportivas, e inconsistensias durante el encuentro en el que Argentina pasó a cuartos de final.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, fueron señalados recientemente por presuntamente encontrarse bajo una investigación del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

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Defendiendo los colores con el corazón en cada jugada.



¡GRACIAS EQUIPO! 💙🤍🇦🇷 pic.twitter.com/E1U8tb218c — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina y con quién?

El próximo partido de Argentina es contra Suiza, se jugará el sábado 11 de julio en Estados Unidos, y se podrá ver por medio de VIX Premium y en los distintos puntos del Fan Fest de las ciudades sedes en México desde las 19:00 horas.

En otros países puede verse el partido por medio de las señales oficiales del torneo, por lo que dependiendo de la ubicación en la que te encuentres será el canal por el que puedas seguir los resultados en vivo.

Todos los partidos de cuartos de final del Mundial están programados en las siguientes fechas, lugares y horarios:

Jueves 9 de julio a las 14:00 horas en el Estadio Boston, Foxborough: Francia contra Marruecos

Viernes 10 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Los Ángeles, Inglewood: España contra Bélgica

Sábado 11 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Miami, Miami Gardens: Noruega contra Inglaterra

Sábado 11 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Kansas City, Kansas City: Argentina contra Suiza

En caso de que Argentina resulte ganador del encuentro contra Suiza, se enfrentaría en las semifnales a Noruega o a Inglaterra; mientras que en el grupo en el que se definirá el otro encuentro de seminifinales están Francia, Marruecos, España, y Bélgica.

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